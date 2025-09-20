내란특검, '평양 무인기 의혹' 윤석열 24일 소환 통보

12·3 비상계엄 관련 내란·외환 의혹을 수사하는 조은석 특별검사팀이 윤석열 전 대통령에게 '평양 무인기 침투 작전' 관련 피의자 소환 조사를 통보했다.

특검팀은 20일 "윤 전 대통령에게 피의자 신분으로 오는 24일 오전 출석할 것을 통보했다"고 밝혔다.

12·3 비상계엄과 관련해 특검의 수사를 받는 윤석열 전 대통령이 지난 7월 울 서초구 서울중앙지법에서 열린 영장실질심사에 출석하고 있다.

특검팀은 윤 전 대통령을 상대로 평양 무인기 투입 의혹 등 외환 의혹을 조사할 것으로 보인다. 특검팀이 윤 전 대통령을 외환 혐의와 관련해 조사하는 것은 이번이 처음이다.

특검팀은 윤 전 대통령이 비상계엄 선포의 명분을 만들 목적으로 북한을 도발하기 위해 지난해 10월께 드론작전사령부에 평양 무인기 투입 작전 등을 지시한 것으로 의심하고 있다. 작전 계획 단계인 지난해 6월께 김용현 당시 경호처장이 군 핵심 관계자 다수에게 비화폰으로 연락해 무인기 작전을 물어본 사실도 드러난 상태다.

윤 전 대통령은 지난 7월10일 내란 특검팀이 청구한 구속영장이 발부돼 서울구치소에 수감 중이다. 당시 구속영장에 외환 관련 혐의는 포함되지 않았다.





이지은 기자 jelee0429@asiae.co.kr



