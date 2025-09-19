"케데헌 보고 한국 왔어요"…넷플릭스 'K-콘텐츠' 한류 넘은 파급효과

'케데헌' 열풍에 7월 서울 찾은 외국인 '역대 최다'

넷플릭스 "K-콘텐츠 확장 촉매제…지속성장 발판"

연관 산업 '특수'…"흐름 즐기며 생태계 보존해야"

#. 지난 7월 한 달간 넷플릭스 오리지널 '케이팝 데몬 헌터스'(이하 케데헌)의 배경이 된 서울을 방문한 외국인 관광객은 156만명으로 역대 최다를 기록했다. 앞서 공개한 '폭싹 속았수다'는 해녀를 비롯한 제주도 전통문화에 대한 관심을 높였다. 그 결과 김녕해수욕장을 찾은 차량 수가 방영 전보다 2배가량 증가했다.

김숙 컬쳐미디어랩 대표(왼쪽)와 김태훈 팝 칼럼니스트가 19일 부산 해운대구 동서대학교 센텀캠퍼스에서 열린 제30회 부산국제영화제 '넷플릭스 인사이트' 미디어 세션에서 'K-콘텐츠의 발전이 한국에 기여하는 문화 경제적 효과'에 대해 의견을 나누고 있다. 노경조 기자 AD 원본보기 아이콘

콘텐츠에서 경제로…넷플릭스 "한류 확장 이끌어"

넷플릭스가 투자한 K-콘텐츠가 관광·외식·제조업에서도 경제적 가치를 창출하면서 이른바 '넷플릭스 효과'를 내고 있다.

넷플릭스는 지난해 기준 전 세계 가입자 10명 중 8명 이상이 K-콘텐츠를 한 편 이상 시청한 것으로 조사됐다고 19일 밝혔다. 또 올해 8개국 1만1511명을 대상으로 한 조사에서 넷플릭스 시청자(72%)가 비시청자(37%)보다 한국 방문 의향이 2배가량 높게 나타났다고 했다.

넷플릭스 관계자는 "넷플릭스는 한국 콘텐츠가 세계인의 일상으로 스며드는 촉매이자 가속기가 됐고, 그 과정에서 한류는 콘텐츠를 넘어 연관 산업으로 확장돼 경제의 언어로 번역되기 시작했다"며 "'이야기의 힘'을 믿는 철학이 반영된 결과"라고 강조했다.

넷플릭스는 2016년 한국에 진출한 뒤 K-콘텐츠 투자를 지속해왔다. 특히 2023년에는 향후 4년간 약 3조원(25억달러)이 넘는 투자 계획을 밝히며 장기적인 파트너십 의지를 보였다.

이는 한국 창작자와 관련 업계에 예측 가능성을 제공해 고용 및 신규 투자를 촉진하고, 제작 생태계 전반에 지속 가능한 성장 기반을 다졌다. 할리우드 수준의 작품들이 등장하고, 장르와 소재도 다양해진 것이다.

딜로이트 컨설팅은 넷플릭스의 국내 콘텐츠 투자가 2016~2020년 약 5조6000억원의 사회·경제적 파급 효과와 약 1만6000개의 일자리 창출 효과를 냈다고 분석했다. 특히 촬영, 편집, 더빙, 특수효과 등 제작·배급 분야에서 다양한 국내 창작자들과 협업해 약 2조7000억원 규모의 경제적 가치 창출했다고 봤다.

인천국제공항 제2여객터미널 GS25 편의점에 인기 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스' 제품 홍보물이 눈길을 끌고 있다. 연합뉴스 원본보기 아이콘

'케데헌' 특수 일파만파…"생태계 보전 위한 공생"

문화의 산업·경제적 가치를 보여주는 대표적인 K-콘텐츠는 한국의 전통문화를 소재로 한 '케데헌'이 있다. 이 작품은 지난 14일 넷플릭스 최초로 누적 시청 수 3억뷰를 돌파했다. OST도 미국 빌보드, 영국 오피셜 차트 1위를 동시에 석권하며 '케데헌 신드롬'을 이어가는 중이다.

구글 트랜드에 따르면 '케데헌' 공개 이후 8월17일부터 일주일간 '한국' 검색량은 2022년 말 이후 2년 8개월 만에 최다를 기록했다. 이는 지난해 12월 비상계엄 선포 직후 '한국' 검색량보다 높은 수준이다.

국내 기업들은 '케데헌' 특수를 누리고 있다. 농심의 경우 최근 주가가 52주 신고가를 기록했다. 작품 속 헌트릭스 멤버들이 먹는 라면이 '신라면'을 연상시키기 때문이다. '케데헌 한정판 신라면' 1000세트는 1분 40초 만에 완판됐다. K-콘텐츠의 확장성도 긍정적인 평가를 받으면서 지난달 관련 스타트업에 대한 벤처캐피털(VC) 업체들의 투자금액은 190억원으로 전월(82억원)보다 2배 이상 증가한 것으로 알려졌다.

'케데헌'은 독특한 소재를 보편적 서사로 풀어낸 것이 성공 요인으로 꼽힌다. 김태훈 팝 칼럼니스트는 "'케데헌'은 '미녀삼총사'의 구성에 퇴마사를 얹어 두 개의 장르를 영리하게 섞은 데다 모두가 한 번쯤 거쳤을 '정체성 찾기'라는 메시지를 담았다"며 "시청자들은 자기와 동일시하는 캐릭터를 찾아낼 수 있다"고 말했다.

그러면서 "K-콘텐츠는 단기간에 지나갈 유행이라고 생각하지 않는다"며 "한국 감독, 한국 유통망 등에 얽매이기보다 한국인이 아닌 사람들이 한국적인 소재로 무언가를 만들어내는 것을 즐겼으면 좋겠다"고 덧붙였다.

아울러 지금의 완성된 생태계를 유지하기 위해 노력해야 한다고 당부했다. 김 칼럼니스트는 "생태계 유지를 위해서는 공생 관계가 중요하다. 플랫폼에도 젠트리피케이션(둥지 내몰림 현상)이 생기지 말란 법이 없다"며 "넷플릭스와 창작자가 함께 생태계를 보전하는 최상의 방법을 찾아내야 한다"고 제언했다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr



