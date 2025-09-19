순천향대학교 구미병원, 다같이 더가치 환자안전 캠페인 실시

순천향대학교 구미병원은 9월 16일부터 18일까지 '2025년 환자 안전 주간행사'를 개최했다.

환자 안전 주간행사는 세계보건기구(WHO)가 지정한 '환자 안전의 날'(9월 17일)을 함께하고자 마련된 것으로, 환자 및 보호자, 교직원에게 올바른 환자 안전 문화를 알리고자 진행됐다.

다같이 더가치 환자안전 캠페인을 시작하며 단체사진/김이환 기자 AD 원본보기 아이콘

이번 행사는 의료기관평가인증원이 주관한 「다 같이 더 가치 환자 안전 캠페인」 공모에 선정된 사업으로, 캠페인 주제인 '소아를 위한 안전한 의료'에 맞춰 소아 환자들이 더욱 안심할 수 있는 진료 환경 마련에 중점을 두었다.

행사 프로그램으로는 ▲환자 안전 약속을 담은 키링 만들기 ▲안전 관련 퀴즈 풀기 ▲환자 안전 다짐 스티커 채우기 등 다양한 참여형 프로그램이 진행됐다.

환자·보호자·교직원이 함께 행사에 참여하여 환자 안전의 의미를 되새겼으며, 참여자 모두에게 소정의 선물이 제공돼 큰 호응을 얻었다.

민경대 병원장은 "순천향대 구미병원은 365 소아·청소년 진료센터를 운영하며 소아 환자의 안전한 진료환경을 위해 최선을 다하고 있다"며 "앞으로도 소아를 포함한 모든 내원객을 대상으로 환자 중심의 안전 문화 정착 및 강화를 통해 누구나 안심하고 진료받을 수 있는 병원을 만들겠다"라고 말했다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>