아픈 명절, 어디 찾아가야 하나?… 부산 추석연휴 병원 38곳 선별 진료

부산시 "민관 협력, 의료공백 없애"

아픈 명절 연휴엔 어디를 찾아가야 하나?

부산시(시장 박형준)는 다가오는 추석 연휴인 10월 3일부터 9일 사이에 시민의 의료이용 편의를 위해 주요 종합병원 38곳이 선별적으로 외래진료를 진행한다고 19일 알렸다. 24시간 응급실은 기존과 같이 운영된다.

시는 연휴 기간 시민들이 의료기관 이용에 불편을 겪지 않도록 '추석 명절 응급진료체계 운영계획'을 수립하고 민간·공공 의료기관이 함께하는 협력체계를 마련했다. 이번 추석은 의사 집단행동 이후 맞는 최장기간 연휴여서 응급환자뿐 아니라 암·신장투석환자 등 치료 연속성이 중요한 환자들의 불편을 최소화하는 데 중점을 뒀다.

인제대학교 부산백병원과 해운대백병원은 10월 9일 오전 8시부터 오후 5시까지 외래진료를 진행한다. 이 밖에도 대동병원, BHS한서병원, 온종합병원, 좋은삼선병원, 광혜병원, 구포성심병원, 기장병원, 메리놀병원, 삼육부산병원, 좋은문화병원, 해동병원, 영도병원, 센텀종합병원 등이 연휴 기간 선별적으로 진료한다.

부산의료원은 10월 8일 하루 정상 진료하며 내과, 산부인과, 소아청소년과 등 13개 진료과목을 운영한다. 내분비내과, 감염내과, 소아청소년과, 피부과, 외과, 산부인과, 이비인후과, 침구과는 종일, 신장내과, 소화기내과, 신경과, 정형외과, 신경외과는 오전에만 진료한다.

동아대병원, 부산대병원, 고신대복음병원은 연휴 전 기간 외래진료를 하지 않지만 응급실은 24시간 운영한다. 또 긴 연휴로 인한 소아 환자 진료 공백을 막기 위해 달빛어린이병원인 99서울소아청소년과의원(동래구)과 금정소아청소년과의원(금정구)은 추석 당일인 10월 6일에도 정상 진료한다.

병원별 진료시간과 일정은 120콜센터, 119종합상황실, 응급의료정보제공(e-gen) 앱을 통해 실시간 확인할 수 있다.

조규율 시 시민건강국장은 "이번 추석 응급진료체계는 시의 철저한 준비와 의료기관의 협력 덕분에 가능했다"며 "시민들은 응급상황 발생 시 가까운 의료기관을 이용하고 진료 시간을 미리 확인해 주시길 바란다"고 말했다.





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



