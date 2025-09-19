큐브엔터 아이들 우기, 신곡 'M.O.' 美 포브스도 주목…"자신감·두려움 없는 본성 담아"

큐브엔터테인먼트(이하 ' 큐브엔터 큐브엔터 182360 | 코스닥 증권정보 현재가 16,100 전일대비 40 등락률 +0.25% 거래량 22,853 전일가 16,060 2025.09.19 11:03 기준 관련기사 [특징주]한한령 해제 기대감 찬물…엔터株 약세큐브엔터 i-dle(아이들), 美 LA에인절스 홈경기 역사상 첫 프리게임 공연큐브엔터 i-dle(아이들), 일본 EP 10월 발매 확정 전 종목 시세 보기 close ') 그룹 i-dle (아이들) 우기 (YUQI)가 글로벌 미디어와 음악 차트 중심에 섰다.

19일 큐브엔터에 따르면 지난 16일 발매한 우기의 첫 싱글 'Motivation'은 해외 주요 매체와 음원 차트의 집중적인 관심을 받고 있다고 밝혔다.

미국 경제 전문지 포브스(Forbes)는 최근 "우기는 그 어느 때보다도 자신감이 넘치는 태도를 분명히 보여주는 시기"라며 "타이틀곡 'M.O'는 90년대 붐뱁 힙합에서 영감을 받아 우기의 자신감과 자율성, 두려움 없는 본성을 담았다"고 설명했다.

영국 음악 전문 매거진 클래시(CLASH)는 "'당신의 Motivation은 무엇인가?'라는 질문이 우기를 수많은 생각과 아이디어의 여정으로 이끌었다"며 "이번 작업을 통해 우기 자신의 강인함과 자신감을 드러내며 색다른 면모를 보여주고자 했다. 자신감 있고 솔직한 가사로 싱어송라이터로서 역량을 드러냈다"고 호평했다.

또한 이탈리아 매거진 파노라마(Panorama)는 "우기는 언제나 진정성을 좇아왔고, 이번 솔로 활동은 꾸준하고놀라운 궤적을 그려온 우기의 여정의 누적이자 필연"이라고 전했다. 이어 우기의 자작곡들과 함께 우기의 창작자로서의 가치를 조명하며 "우기는 단순한 가창자를 넘어 스스로 커리어를 개척하는 주체다. 경계를 넘고 서사를 끊임없이 재정의하며, 글로벌 아티스트로서 놀라움을 주는 행보가 담겼다"고 극찬했다.

우기의 첫 싱글 'Motivation'을 향한 글로벌 관심은 수치로 증명되고 있다. 'Motivation'은 발매 직후 중국 최대 음원 플랫폼 QQ뮤직과 쿠거우뮤직에서 디지털앨범 베스트셀러 일간 차트 1위를 나란히 차지했고, QQ뮤직에서 발매 직후 골드 인증을 획득하는 성과를 거뒀다. 타이틀곡 'M.O.'는 국내 음원사이트 벅스 실시간 차트 정상을 차지한 데 이어 뮤직비디오는 유튜브 '24시간 동안 가장 많이 본 동영상' 1위에 등극했다.

한편 우기의 'Motivation' 발매기념 팝업 'YUQI 1st Single [Motivation] POP-UP'은 19일부터 아시아 7개 도시에서 순차 오픈된다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



