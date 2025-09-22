본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

디딤365-이스트시큐리티, 클라우드·AI 보안 협력 위한 업무협약

최봉석기자

입력2025.09.22 10:00

시계아이콘00분 51초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
[사진: 오른쪽부터 디딤365 클라우드부문장탁성범 전무, 이스트시큐리티 공공영업본부장 김양원 이사(왼쪽)]

[사진: 오른쪽부터 디딤365 클라우드부문장탁성범 전무, 이스트시큐리티 공공영업본부장 김양원 이사(왼쪽)]

AD
원본보기 아이콘

AI·BigData·Cloud·DX 전문기업 디딤365(대표 장민호)와 보안 전문기업 이스트시큐리티(대표 정진일)는 지난 18일 서울 서초 이스트시큐리티 본사에서 클라우드 및 AI 보안 강화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.


이번 협약을 통해 양사는 디딤365가 제공하는 클라우드 서비스에 이스트시큐리티의 보안 솔루션을 적용·제안하며 보안 협력을 강화하기로 했다. 우선 알약 서버(Server용 Anti-Virus)를 도입해 클라우드 서버 엔드포인트 보안을 강화하고, 이후 윈도우 서버 전용 백신, 리눅스·유닉스 서버 백신, ASM(알약 시큐리티 매니저) 등 다양한 제품군으로 협력 범위를 넓혀갈 예정이다.

아울러 양사는 클라우드 보안뿐 아니라 최근 기업들의 주요 관심사인 AI 서비스 환경 보안 강화에도 협력을 확대하기로 했다. 생성형 AI 및 AI Agent 도입 과정에서 발생할 수 있는 보안 리스크에 대응하고, 데이터 보호 및 안전한 AI 활용을 위한 공동 연구·서비스 개발을 추진할 계획이다. 이를 통해 ▲클라우드 인프라 보안 강화 ▲AI 도입 및 운영 환경의 안전성 확보 ▲보안 위협 대응 역량 제고 등에서 시너지를 창출하며, 고객에게 더욱 신뢰할 수 있는 디지털 환경을 제공하게 된다.


디딤365 클라우드부문 탁성범 전무는 "이번 MOU는 클라우드 관리·운영 역량을 갖춘 디딤365와 보안 전문성을 보유한 이스트시큐리티가 만나, 클라우드와 AI 전반에 걸친 안전한 디지털 환경을 제공하기 위한 중요한 첫걸음"이라며, "앞으로도 고객의 비즈니스와 AI 혁신을 동시에 보호할 수 있는 보안 체계를 지속 강화해 나가겠다"고 말했다.


이스트시큐리티 정진일 대표는 "양사의 협력을 통해 클라우드와 AI 환경의 보안 수준을 한 단계 끌어올리고, 공공·민간 고객 모두가 안심할 수 있는 인프라 환경을 마련할 수 있을 것으로 기대한다"며, "앞으로도 다양한 협력 모델을 통해 보안 혁신을 이어가겠다"고 전했다.




최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

맥심 벽 못 넘고 '눈물의 손절'…500억 투자금 90% 잃은 롯데네슬레 맥심 벽 못 넘고 '눈물의 손절'…500억 투자금 90%... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

수사 당국이 숙제를 내줬다

"지금 주문해도 43년 뒤 먹는대"…'상상초월 대기' 전설의 고로케

"지혜, 지안이도 있는데" 이름찾기 대박난 과자…아이유도 도전했지만

판치는 유사수신…왜 피해자가 ‘수사 숙제’를 떠안게 됐나

"라면 먹으려는데 파리가" 추석 때 꼭 들르는데…'휴게소' 위생 비상

10만명 모인 커크 추모식…트럼프 "韓군중, 성조기 흔들어"

영국·캐나다·호주, 팔레스타인 국가 승인…유엔 151개국

새로운 이슈 보기