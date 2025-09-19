[일문일답]현대차 "美 투자 늘린다"…친환경·현지화로 돌파

현대차 첫 해외 인베스터데이



미국 대규모 생산·투자 의지 확인

"韓 생산량 이전 아냐, 수출 거점"



"고전했던 중국서 현지화할 것"

中 자율주행 '모멘타' 인수 검토

도널드 트럼프 미국 행정부의 고율 관세와 조지아주 배터리 합작공장 지연 등 악재를 잇달아 만난 현대자동차가 미국 현지 생산 비중을 2배 늘리며 흔들림 없이 사업을 이어가겠다는 의지를 밝혔다. 또한 현지 생산을 늘리더라도 국내 생산이나 투자가 줄어들지는 않을 것이라고 설명했다.

호세 무뇨스 현대자동차 최고경영자(CEO·사장)는 18일(현지시간) 뉴욕 맨해튼 '더 셰드'에서 글로벌 투자자 대상 '2025 CEO 인베스터데이'를 개최하고 이런 내용을 말했다. 그는 "한미 양국 정부가 빠르게 자동차 관세 관련 합의에 도달하길 바란다"며 "올해와 내년 계획을 세우고, 강력한 성과를 낼 수 있는 그림을 보여주고 싶다"고 했다.

이날 무뇨스 사장은 자율주행과 로보틱스 같은 미래 모빌리티 기술도 강조했다. 그는 "로보택시 관련해서는 중국의 선도적인 기업인 모멘타를 인수할 기회를 보고 있다"며 "로보틱스는 (공장에서) 수익성을 높이고 비용을 낮추는 도구로 사용할 것"이라고 했다.

다음은 주요 질의응답.

-장기적으로 제일 걱정되는 점은.

▲굉장히 많은 것들이 빠르게 바뀌고 있다. 우리는 전략을 통해 탄탄함을 유지하고 있고, 다양한 요소들을 결합해서 대응 중이다. 그룹 전체 그리고 부문 전체가 제대로 수행하고 있어서 다행이다. 파트너 협력사와 회사 임직원들 덕분에 안심할 수 있다.

-미국에서 기회를 잡으려는 것으로 보인다.

▲처음으로 미국에서 CEO 인베스터 데이를 개최하는 것이고, 참 기쁘게 생각한다. 그만큼 미국에 기반이 있고 현재의 비즈니스와 지정학적 조건을 봤을 때 미국은 정말 중요하다. 미국 시장에는 다양한 전략을 도입할 것이다. 미국에서는 계속 굉장히 큰 성장의 기회가 있다. 현재는 대형 스포츠유틸리티차량(SUV)이 없고 픽업도 없는데, 큰 기회를 포착할 수 있을 것이다. 한가지 목표만 쫓는 것이 아니라 수익성을 체계적으로 개선하려고 노력하고 있고 굉장히 큰 기회가 있다고 보고 있다.

-미국에서 80%의 현지생산을 할 거라고 했는데.

▲앨라배마 공장의 생산능력은 현재 35만대다. 이 공장이 20년이 됐는데 더 효율화되면 40만대가 될 것 같다. 메타플랜트는 1단계는 30만대다. 지난 3월 20만대 추가 확장 계획을 발표했는데 관세 이전에 이미 생산능력을 높이는 걸 계획하고 있었다. 80%의 현지생산은 중요하다. 제네시스 브랜드를 위해서도 중요하다. 현재는 앨라배마 공장에서 GV70만을 생산 중이지만 미국 시장의 중요성과 제네시스 브랜드의 성장 기회를 생각하면 미국에서 더 많이 생산해야 할 것이다. 어디라고 밝힐 수는 없지만 제네시스를 미국 현지에서 생산할 예정이고 미국 시장에서 계속 성장을 도모할 것이기 때문에 올해 약 100만 생산을 예상한다.

-미국에서 더 현지화를 한다면 한국에서 수출이 됐던 물량에 변화가 예상되는지.

▲관세와 상관없이 성공한 시장에서의 전략은 현지화였다. 회사의 결정이 정치적 이벤트로 좌우되는 것은 아니다. 기반을 강화하고 더 확장할 필요가 있었기 때문에 지난 3월에도 메타플랜트의 20만대 추가생산에 대해 발표했었다. 직원들에게 계속 강조하는 내용인데 한국에서 미국으로 생산을 이전하는 것은 절대 아니다. 미국에서 성장해야 하고, 미국에서 파는 것은 미국에서 생산하자는 말이다. 한국은 이 부분에서 큰 상관이 없다. 예를 들어 연준이 금리를 낮췄는데 금리가 낮아지면 수요가 오르기 마련이고 그럼 북미에서 더 많은 기회가 있을 것이다. 그럼 다른 시장에서 한국 생산량을 활용할 수 있다. 또 울산공장의 생산능력을 20만대로 올리는 중이다. 노동조합과도 좋은 합의를 이뤘고 회사 정책에 큰 신뢰를 갖고 있다. 다시 말하지만 생산의 이전이 아니라 성장이다.

-대미관세 25%가 내년에도 유지된다면.

▲재무적으로 25% 관세를 두고 예측을 해왔고, 변화가 있을 것이라는 희망을 가지고 예측을 해서는 안 된다. 현재는 관세가 25%이고 영업 마진이 낮춰진 것도 그 때문이다. 만약 관세가 15%로 내려온다면 가이던스를 좀 더 충족하기 쉬울 것으로 생각한다. 한국과 미국 양측 정부가 빠르게 협의를 이뤄서 올해와 또 내년을 위해 계획할 수 있는 그림을 보여주면 좋겠다. 관세가 15%가 되더라도 굉장히 감사할 것이다.

▲(이승조 부사장) 어떻게 총주주수익률(TSR)을 35% 이상으로 둘지 논의 중이다. 2가지 방법이 있을 것으로 보인다. 첫번째는 배당금이고, 두번째는 자사주 매입이다. 자사주를 어떻게 할지 내부적으로 논의 중이나 최종 확정은 안 된 상황이다. 그러나 올해 TSR이 35% 이상이 될 것이라고 약속드린다.

▲(구자용 부사장) 지난해 3개년 자사주 매입 계획을 밝히며 구체적인 시기는 언급하지 않았지만 4조원 매입은 꼭 달성할 것이다.

-미국 시장에서 가격 정책은.

▲관세 전후, 중에도 가격을 계속 인상해 왔고 관세 때문에 인상하는 것이 아니다. 고객을 중심에 놓고 생각하기 때문에 지금까지는 관세로 인한 가격 인상은 없었다. 지난 몇 달 동안 시장과 고객을 모니터링했고, 고객이 감당할 수 있는 가격의 차량을 출시하고 전달했다. 더 경쟁력 있는 리스 등으로 판매 금융도 개선했다.

-GM과 협력해 5개 모델 개발한다고 했는데 어떻게 진행되고 있는지.

▲가장 중요한 건 두 회사가 잘 연결되는 것이다. 이런 모델을 생각 중이다. 예를 들어 물류 파트너인 글로비스를 GM이 활용하는 방안도 있을 수 있다. GM이 미국 밖으로 수출하게 되면 물류회사가 필요할 텐데 협력 기회를 제공할 수도 있을 것이다. 이렇게 조정 활동이 다양한 측면에서 이루어지고 있다. 제품은 물론이고 경영층에서의 협력도 이루어지는 중임. 지난주 디트로이트에서 오토모티브 100주년 기념행사에 정의선 회장과 메리 바라 회장이 같이 참석하기도 했다. 협력 관계는 잘 진행되고 있고 앞으로 더 많은 기회가 있을 걸로 보인다. 지금 10만대 정도를 생각하고 있는데 이 시간에도 계속 협력 기회 모색 중이다.

-자율주행 개발 비용은 어떻게 하고 또 안전성을 어떻게 담보할 계획인지.

▲자율주행은 미래의 주류가 될 것으로 확신하고 있다. 여러 전략을 동시 추진 중인데 첫번째는 내부적인 역량 개발이다. 두번째는 모셔널과 웨이모 같은 파트너십 같은 외부를 통한 방식이다. 행사장 뒤쪽에 웨이모 시스템을 탑재한 아이오닉 5 차량이 있는데 내년까지 시장에 도입할 것이다. 로보택시·플릿은 미국에서 협력의 기회가 있고 중남미도 마찬가지다. 로보택시 관련해서는 중국의 선도적인 기업인 모멘타를 인수할 기회를 보고 있다. '인 차이나, 포 차이나(In China, For China)' 전략을 위해서다. 이런 전략을 통해 차별화를 이루고자 한다. 장기적으로는 더 표준화가 이뤄질 것이기에 더욱 많은 기회가 있을 것이다.

-로보틱스 비즈니스의 궁극적인 목적이 무엇인지.

▲로보틱스는 수익성을 높이고 비용을 낮추는 도구로 사용할 것이다. 무인이송장비(AGV)로 컨베이어가 굉장히 정교하게 자동화돼 있다. 충전이 필요하면 알아서 하고, 완료되면 다시 라인에 가서 일한다. 로보틱스의 활용 방안 중 하나는 사람이 하기 어렵거나 위험할 수 있는 작업을 대체하는 것이다. 어쨌든 운영 수익성을 높이기 위해 비용을 낮추는 데 주로 활용될 것이다.

-중국에서 경쟁은 어떻게 되는지.

▲수년간 많은 고전을 했지만 중국 시장을 위해 더 강력한 전략을 수립했다. 중국 시장에서 자본화를 해야 하고 파트너도 활용해야 한다. 그래서 베이징오토와 협업 중인 것이다. 좋은 아이디어를 갖춘 좋은 파트너이며 단계적으로 어떻게 해나갈지 지켜볼 것이다. 다른 면으로는 중국 내에서 중국을 위한 전략이다. 수직적으로 통합된 회사로서 충분히 용기와 의지를 가지고 현지화를 더 할 것이다. 현지 기술, 현지 비용, 현지 파트너를 활용할 것이다. 추가로 현지 특화 제품도 당연히 출시할 것이다. 왜 중국에 아이오닉이 팔리지 않는지 의문이 들 것이라고 생각한다. 아이오닉은 미국에서 잘 팔리는 차인데 중국에는 출시가 되지 않았다. 이런 점에서 기회가 있다고 볼 수 있다. 뿐만 아니라 유통의 혁신을 통해 기회를 얻으려 한다.

-유럽에서의 경쟁은 어떻게 대처할 건지?

▲유럽 같은 경우는 제품 포트폴리오를 강화할 것이다. 하이브리드(HEV)와 충분한 전기차(EV)를 아직 출시하지 않아서 시장에 도달하지 않은 라인업이 있고 EV 포트폴리오에 제약이 있는 상황이다. 우선 EV로 시장 진입을 할 것이다. 뮌헨 IAA에서 아이오닉 3 런칭을 했는데 이는 구체적인 경쟁력 우위를 가져다주는 것이다. 유럽의 규제를 충족시킬 수 있는 회사들만 수익성을 낼 수 있다. 현대차는 지금 유럽에서 가장 수익성이 높은 회사 중 하나다. 이런 추세를 유지하고 성장하며 고수익을 낼 것이다. 다른 경쟁사는 중국의 경쟁사들로 인해 어려움을 겪고 있다. 유럽에서 이미 잘하고 있지만 좀 더 강화하고 더 좋은 성과를 낼 수 있을 것으로 보고 있다. 또한 제네시스를 유럽에 완전히 런칭하지 않았는데 새로운 런칭을 통해 경쟁 우위를 가져올 수 있을 것이다. 유럽에서는 판매 금융이 중요한데 이 또한 개선할 것이다. 판매 금융 플랫폼을 통해 수익성을 개선하기 위해 새로운 플랫폼 런칭할 계획이다.

-아시아태평양(아태)이나 남미 지역은.

▲아태·동남아·중남미는 굉장히 중요한 숨겨진 시장으로 엄청난 기회가 있다. 경쟁은 심각하지만 현지화 전략을 취할 예정이다. 예를 들어 호주 같은 시장에서 어떻게 1등을 할 수 있을까? 아직 대부분 시장에서 현대차는 픽업을 보유하고 있지 않다. 북미·중남미·동남아에 픽업을 선보이면 큰 임팩트가 있을 것이다. 아태 지역 또한 제조와 기술 허브가 있다. 현대차그룹이 싱가포르에 설립한 글로벌 혁신센터(HMGICS)에서 검증된 자동화 등 역량을 외부로 수출하고 다른 공장으로 전개할 수 있다. 또 인도네시아 배터리 공장 등등을 통해서 더 스케일 업 할 수 있는 기회가 생길 것이다.

▲인도는 많은 회사가 어려움을 겪는 시장이다. 현대차는 가장 수익성이 높은 회사 중 하나다. 계속 2등을 유지 중이고 생산능력도 올리고 있음. 내수 시장에서 50%의 점유율을 가지고 있고 수출을 위해서도 중요한 허브다. 인도 제품이 품질이 좋아 수요가 많다. 푸네에 연말 새로운 공장을 가동해서 수익을 낼 것이다. 인도는 점유율을 늘리진 않겠지만 수출 허브로서 성장 기회가 있고 럭셔리 브랜드도 런칭할 수 있을 것이다.

▲중동에서 2위를 하고 있는데 사우디아라비아 같은 곳도 현재 픽업이 없다는 점에서 기회가 있다. 이런 기회를 포착하기 위해 투자를 지속 중이며 120만대라는 캐파(생산능력)를 위해 투자 중이다. 사우디 반조립제품(CKD) 합자공장에서 5만대 규모를 계획하고 있으며 이를 통해 더욱 많은 혁신과 판매를 달성할 수 있을 것이다.

-러시아 공장 바이백 기한이 올해까지인데 러시아 시장에 재진입할 기회를 보고 있는지.

