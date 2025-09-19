AI 브라우저 시대 본격화…구글, 크롬에 제미나이 탑재

캘린더·유튜브·지도 등 구글 앱과 통합 서비스 제공

구글이 크롬 브라우저에 인공지능(AI) 모델 제미나이를 탑재하며 AI 중심 웹 사용 시대를 본격적으로 열었다.

구글은 18일(현지시간) 자사 블로그 게시물을 통해 별도의 유료 구독 없이 미국 내 맥(Mac) 및 윈도 컴퓨터, 모바일 기기 사용자를 대상으로 크롬에 제미나이를 출시한다고 밝혔다. 구글은 "단순히 새로운 기능을 추가하는 것이 아니라 브라우저의 본질을 근본적으로 변화시키는 것"이라며 "브라우저는 더 이상 단순한 웹이 아니다. 사용자의 요구를 학습하고 그에 맞춰 적응하는 지능형 파트너"라고 전했다.

크롬 사용자들은 제미나이를 통해 특정 웹페이지의 내용을 이해하는 데 도움을 받는 등 새로운 기능을 경험할 수 있다. 구글의 플랫폼 및 기기 부문 수석 부사장인 릭 오스털로는 "우리는 불과 몇 년 전만 해도 불가능하다고 생각했던 방식으로 웹을 최대한 활용할 수 있도록 브라우저를 발전시키고 있다"며 "크롬의 속도, 안전성은 그대로 유지하면서 이를 실현하고 있다"고 말했다.

크롬에 탑재된 새로운 제미나이는 캘린더, 유튜브, 지도 등 구글 앱과 통합돼 다른 웹페이지로 이동하지 않고도 해당 서비스에 접근할 수 있다. 또 AI 에이전트를 여러 탭에서 동시에 활용해 상품 비교, 여러 출처의 정보 요약, 브라우저 기록에서 페이지 불러오기 등이 가능하다. 크롬 제품 관리 디렉터 샤르메인 디실바는 "예를 들어 팀 활동 작업을 하다가 하루를 마무리한다고 해보자. 지금까지는 탭을 열어둔 채로 두는 경우가 많았다. 하지만 이제는 탭을 닫고, 다음 날 아침에 '어제 보던 활동을 보여줘'라고 말하면 자동으로 다시 보여준다"고 설명했다.

아울러 구글은 크롬에서 제미나이가 일상 작업을 대신 처리하는 기능을 선보일 계획이라고 밝혔다. 이는 AI 에이전트가 식료품을 주문하거나 배송 일정을 다시 잡고, 미용실·식당 예약 등 다양한 일을 수행하는 기능이다. 다만 '고위험' 또는 '되돌릴 수 없는' 성격의 작업에는 반드시 확인 절차가 필요하다고 구글은 설명했다. 출시 시점에 대해선 "향후 몇 달 내"라고 밝혔다.

구글 크롬과 제미나이 통합은 경쟁사들이 AI 기반 브라우저를 출시하고 있는 가운데 이뤄졌다. 오픈AI는 최근 인스타카트 앱을 이용한 쇼핑 등의 작업을 브라우저를 사용해 완료하는 에이전트 '오퍼레이터'를 발표했으며 자체 AI 브라우저를 개발 중인 것으로 알려졌다. 또 앤스로픽은 지난달 클로드 AI 모델로 구동되는 브라우저 기반 AI 에이전트를 출시했고, 퍼플렉시티도 지난 7월 유료 구독자를 대상으로 AI 작업을 위한 브라우저 '코멧'을 선보인 바 있다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>