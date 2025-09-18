엔비디아, 인텔에 50억달러 투자…젠슨 황 "차세대 컴퓨팅 시대 기반"

미국 엔비디아는 18일(현지시간) 보도자료를 통해 인텔에 50억달러(약 6조9320억원)를 투자하고 데이터센터 및 PC 칩 공동 개발에 나선다고 발표했다.

엔비디아는 인텔의 보통주를 주당 23.28달러에 매입하기로 했다. 이는 지난달 미국 정부가 인텔 지분 10%를 취득하며 지급한 주당 20.47달러보다 높은 금액이다. 이번 투자를 통해 엔비디아는 인텔 지분 4% 이상을 보유할 것으로 보인다.

구체적으로 데이터 센터용은 인텔이 엔비디아 맞춤형 CPU를 제작하고, 엔비디아는 이를 인공지능(AI) 인프라 플랫폼에 통합해 제공할 방침이다. PC의 경우 인텔은 NVIDIA RTX GPU 칩렛이 통합된 x86 SoC(System-on-Chip)를 생산하고 시장에 공급한다. 이 제품은 고성능 CPU-GPU 통합이 필요한 PC 시장을 겨냥한다.

양사는 이번 협력이 AI 및 가속 컴퓨팅 기술의 선두주자인 엔비디아와 x86 CPU 아키텍처와 제조 공정에서 강점을 가진 인텔의 기술을 결합해 차세대 솔루션을 제공하는 데 목적이 있다고 설명했다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 "이번 역사적인 협력은 엔비디아의 AI 및 가속 컴퓨팅 스택과 인텔의 CPU, x86 생태계를 긴밀히 결합하는 것으로, 양사의 생태계를 확장하고 차세대 컴퓨팅 시대의 기반을 마련할 것"이라고 말했다.

립부탄 인텔 CEO는 "인텔의 데이터 센터 및 클라이언트 컴퓨팅 플랫폼, 공정 기술, 제조 및 첨단 패키징 역량은 엔비디아의 AI 및 가속 컴퓨팅 리더십과 결합해 업계를 위한 새로운 돌파구를 제공할 것"이라고 밝혔다.





