본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

문화일반

섬사람 지혜 담은 제주 '돌담 쌓기' 무형유산으로 보존

이이슬기자

입력2025.09.18 21:18

시계아이콘00분 37초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"유네스코 인류무형문화유산 등재 적극 지원"

제주 돌담 쌓기. 제주도 제공

제주 돌담 쌓기. 제주도 제공

AD
원본보기 아이콘

제주의 화산섬 환경 속에서 형성된 전통 축조 기술 '제주 돌담 쌓기'가 제주도 무형유산으로 지정된다.


제주도는 도 무형유산위원회 심의를 거쳐 오는 22일 '제주 돌담 쌓기'를 무형유산으로 지정·고시할 예정이라고 18일 밝혔다.

'제주 돌담 쌓기'는 제주의 자연환경과 생활방식이 결합해 발전한 독창적 전통 기술로, 역사성·대표성·지속가능성 측면에서 높은 가치를 인정받았다.


화산섬 특성상 곳곳에 흩어진 현무암은 제주 사람들에게 극복해야 할 대상이자 생활에 필수적인 자원이었다. 현무암을 활용해 쌓은 돌담은 틈을 두고 구조를 형성하는 특징을 지녔으며, 농경지 경계나 바람막이 등 다양한 용도로 사용됐다. 돌담은 공동체 생활 속에서 자연스럽게 전승되며 제주의 생활문화와 정체성을 대표하는 상징으로 자리 잡았다.


현재도 도내 각지에서 '돌챙이'로 불리는 지역 기술자들이 전통을 이어가고 있다. 관련 기술과 용어, 시공 방식 등을 정리·체계화하려는 움직임도 병행되고 있어, 제주문화의 지속적 계승과 확산에 기여하고 있다.

이번 지정은 특정 보유자나 단체를 인정하지 않는 공동체 종목으로 이뤄졌다. 돌담 쌓기가 특정 지역에 한정된 생활 관습이 아니라 제주 전역에서 이어져 온 전통이라는 점이 반영됐다.


고종석 세계유산본부장은 "신청기관인 돌문화공원관리소와 협력해 제주 돌담 쌓기 기술이 대한민국을 넘어 세계적으로 알려질 수 있도록 유네스코 인류무형문화유산 등재를 적극 지원하겠다"고 말했다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"크록스 신지 말래서 12만원 썼는데" 뿔난 스타벅스 직원들 때아닌 집단소송 "크록스 신지 말래서 12만원 썼는데" 뿔난 스타벅... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"결국 화장실도 교대로" 끼임사고 이후 노동 강도만 높아졌다

"크록스 금지에 12만원 썼는데…" 스타벅스 직원들 소송

저속노화 열풍에 셀럽들 극찬 이어지더니…1위 오른 '이것'

뚱뚱한 게 낫다?…'건강의 적' 반전 결과

"원수는 외나무 다리에서"…박근혜·조희대 쓰리샷 올린 최민희 표정 보니

혹평 쏟아지더니 반전…품절대란이라는 '이 모델'

안전자산 새 주인공 등장?…올해 '금'보다 더 반짝인 '은'

새로운 이슈 보기