영국 기준금리 4% 동결…양적긴축 속도 늦추기로

영국 중앙은행 잉글랜드은행(BOE)은 18일(현지시간) 통화정책위원회(MPC)를 열고 기준금리를 연 4.00%로 동결했다.

통화정책위원 9명 중 7명이 금리 유지를 지지했다. 2명은 3.75%로 0.25%포인트 인하 의견을 냈다.

BOE는 지난해 8월 이후 지난달까지 5차례에 걸쳐 기준금리를 인하했다. 기준금리 4.00%는 2023년 2월 이후 가장 낮은 수준이다. 통화정책위원회는 중기적인 물가 상승의 압박이 여전히 두드러지는 상황이라고 봤다. 영국의 8월 소비자물가지수(CPI) 상승률은 7월과 같은 연 3.8%로, BOE의 목표치 2%를 웃돌았다.

앤드루 베일리 BOE 총재는 "물가상승률이 우리의 목표치인 2%로 회복할 것으로 예상하지만, 아직 위험에서 벗어나지는 못했으므로 향후 금리 인하는 점진적이고 신중하게 이뤄져야 할 것"이라고 말했다.

통화정책위원회는 양적긴축(QT) 속도는 늦추기로 했다. 기준금리와 같이 7대 2로 결정됐다. 그간 BOE는 연 1000억 파운드(189조원) 규모로 자산을 축소해 왔으나, 다음 달부터는 이를 연 700억파운드(132조원)로 줄인다.





