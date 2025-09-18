본문 바로가기
Dim영역
국제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

경제

영국 기준금리 4% 동결…양적긴축 속도 늦추기로

이관주기자

입력2025.09.18 20:49

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

영국 중앙은행 잉글랜드은행(BOE)은 18일(현지시간) 통화정책위원회(MPC)를 열고 기준금리를 연 4.00%로 동결했다.


영국 런던 잉글랜드은행 전경. 연합뉴스

영국 런던 잉글랜드은행 전경. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

통화정책위원 9명 중 7명이 금리 유지를 지지했다. 2명은 3.75%로 0.25%포인트 인하 의견을 냈다.

BOE는 지난해 8월 이후 지난달까지 5차례에 걸쳐 기준금리를 인하했다. 기준금리 4.00%는 2023년 2월 이후 가장 낮은 수준이다. 통화정책위원회는 중기적인 물가 상승의 압박이 여전히 두드러지는 상황이라고 봤다. 영국의 8월 소비자물가지수(CPI) 상승률은 7월과 같은 연 3.8%로, BOE의 목표치 2%를 웃돌았다.


앤드루 베일리 BOE 총재는 "물가상승률이 우리의 목표치인 2%로 회복할 것으로 예상하지만, 아직 위험에서 벗어나지는 못했으므로 향후 금리 인하는 점진적이고 신중하게 이뤄져야 할 것"이라고 말했다.


통화정책위원회는 양적긴축(QT) 속도는 늦추기로 했다. 기준금리와 같이 7대 2로 결정됐다. 그간 BOE는 연 1000억 파운드(189조원) 규모로 자산을 축소해 왔으나, 다음 달부터는 이를 연 700억파운드(132조원)로 줄인다.




이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"크록스 신지 말래서 12만원 썼는데" 뿔난 스타벅스 직원들 때아닌 집단소송 "크록스 신지 말래서 12만원 썼는데" 뿔난 스타벅... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"결국 화장실도 교대로" 끼임사고 이후 노동 강도만 높아졌다

"크록스 금지에 12만원 썼는데…" 스타벅스 직원들 소송

저속노화 열풍에 셀럽들 극찬 이어지더니…1위 오른 '이것'

뚱뚱한 게 낫다?…'건강의 적' 반전 결과

"원수는 외나무 다리에서"…박근혜·조희대 쓰리샷 올린 최민희 표정 보니

혹평 쏟아지더니 반전…품절대란이라는 '이 모델'

안전자산 새 주인공 등장?…올해 '금'보다 더 반짝인 '은'

새로운 이슈 보기