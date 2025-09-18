코스피, 사상 최고치 경신…3461.30 '마감'

코스피가 이틀 만에 사상 최고치를 경신했다. 미국의 금리인하와 함께 외인과 기관의 동반 순매수가 지수를 끌어 올렸다.

코스피는 18일 전거래일 대비 47.90포인트(1.40%) 오른 3461.30을 기록했다. 이달 16일 기록한 종가 기준 직전 최고치인 3449.62는 물론 장중 최고점이었던 3452.50도 뛰어넘었다.

이날 지수는 전거래일 대비 0.57% 상승한 3432.77로 출발했다. 장 초반 지수는 상승 출발했지만, 외국인과 기관의 동반 순매도에 상승 폭을 내주며 3422.77까지 밀리기도 했다. 하지만 기관이 순매수로 전환하고 외국인도 이 흐름에 동참하며 상승 폭을 넓혔다. 결국 지수는 마지막까지 상승세를 이어가며 사상 최고치를 경신했다.

투자자별로는 외국인과 기관이 각각 2863억원과 4307억원을 순매수했다. 반면 개인은 7816억원을 순매도했다.

업종별로는 전기·전자가 3.35% 올랐으며 증권도 2.20% 뛰었다. 이와 함께 화학, 의료·정밀, 오락·문화도 1% 이상 올랐다. 반면 금속은 1.57% 하락했다.

시가총액 상위종목에서는 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 80,500 전일대비 2,300 등락률 +2.94% 거래량 24,974,737 전일가 78,200 2025.09.18 15:30 기준 관련기사 이복현 법률사무소, 10월1일부터 공식 활동 시작코스피, 美 금리인하에 외인·기관 순매수 전환 효과…사상 최고치 경신세제 혜택에 연말 랠리 기대감까지...고배당주에 자금 몰리나 전 종목 시세 보기 close 가 전거래일 대비 2300원(2.94%) 오른 8만500원에 거래를 마쳤다. SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 353,000 전일대비 19,500 등락률 +5.85% 거래량 4,135,271 전일가 333,500 2025.09.18 15:30 기준 관련기사 코스피, 美 금리인하에 외인·기관 순매수 전환 효과…사상 최고치 경신SK그룹 8000여명 신규 채용, 취준생 AI·반도체 역량강화 지원세제 혜택에 연말 랠리 기대감까지...고배당주에 자금 몰리나 전 종목 시세 보기 close 는 1만9500원(5.85%) 오른 35만3000원에 거래를 마쳤으며 NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 238,500 전일대비 5,000 등락률 +2.14% 거래량 997,235 전일가 233,500 2025.09.18 15:30 기준 관련기사 코스피, 美 금리인하에 외인·기관 순매수 전환 효과…사상 최고치 경신최수연 네이버 대표, UN 글로벌콤팩트 신임 이사 선임배당소득 분리과세 완화 기대…고배당株 강세 이어질까 전 종목 시세 보기 close 도 2.14% 상승했다. 또한 LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 354,500 전일대비 4,500 등락률 +1.29% 거래량 173,795 전일가 350,000 2025.09.18 15:30 기준 관련기사 "이차전지, 미국·유럽 시장 리스크 커진다"[클릭 e종목]"美 데이터센터 전력 부족, 빠른 납기가 관건"'파죽지세' 코스피 또 사상 최고…반도체株 불 뿜었다 전 종목 시세 보기 close , 현대차, 기아는 1% 이상 상승했다.

반면 HD현대중공업, 두산에너빌리티 두산에너빌리티 034020 | 코스피 증권정보 현재가 60,600 전일대비 700 등락률 -1.14% 거래량 4,347,323 전일가 61,300 2025.09.18 15:30 기준 관련기사 세제 혜택에 연말 랠리 기대감까지...고배당주에 자금 몰리나대주주 기준 현행 유지…투자심리 안정·증시 활력 기대[클릭e종목]두산에너빌리티, 美·英 SMR 협력 수혜 전 종목 시세 보기 close , 한화오션 한화오션 042660 | 코스피 증권정보 현재가 111,000 전일대비 2,000 등락률 -1.77% 거래량 1,438,433 전일가 113,000 2025.09.18 15:30 기준 관련기사 한화그룹, 하반기 신규 채용 3500명…방산 등 사업 확대세제 혜택에 연말 랠리 기대감까지...고배당주에 자금 몰리나대주주 기준 현행 유지…투자심리 안정·증시 활력 기대 전 종목 시세 보기 close , 신한지주는 1% 이상 하락했다.

이날 코스피에서는 상한가 없이 591개 종목이 올랐다. 하한가 없이 264개 종목이 내렸으며 보합은 73개 종목이다.

코스닥은 전거래일 대비 11.58포인트(1.37%) 오른 857.11에 거래를 마감했다. 연중 사상 최고치다.

투자자별로는 외국인과 기관이 각각 529억원과 1617억원을 순매수했다. 반면 개인은 2053억원을 순매도했다.

업종별로는 기계·장비, 비금속이 3% 이상 올랐다. 또한 화학도 2.25% 상승했으며 전기·전자, 의료·정밀, 운송장비·부품, 유통, 건설 등도 1% 이상 상승했다. 반면 섬유·의류, 출판·매체복제, 금속 등은 소폭 하락했다.

시총 상위종목에서는 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 473,500 전일대비 500 등락률 +0.11% 거래량 272,340 전일가 473,000 2025.09.18 15:30 기준 관련기사 코스피, 美 금리인하에 외인·기관 순매수 전환 효과…사상 최고치 경신코스피, 美 금리인하에 반등…3430선 웃돌아대주주 기준 현행 유지…투자심리 안정·증시 활력 기대 전 종목 시세 보기 close 이 전거래일 대비 500원(0.11%) 오른 47만3500원에 거래를 마쳤다. 레인보우로보틱스는 3.86% 올랐으며 휴젤도 2.29% 상승했다. 또한 에코프로, HLB HLB 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 39,650 전일대비 700 등락률 +1.80% 거래량 384,002 전일가 38,950 2025.09.18 15:30 기준 관련기사 '파죽지세' 코스피 또 사상 최고…반도체株 불 뿜었다코스피 5거래일 연속 사상 최고치…코스닥은 약세 전환코스피, 3400 돌파 마감…양도세 완화·반도체 훈풍 전 종목 시세 보기 close , 리노공업은 1% 이상 올랐다. 반면 파마리서치 파마리서치 214450 | 코스닥 증권정보 현재가 608,000 전일대비 11,000 등락률 -1.78% 거래량 106,741 전일가 619,000 2025.09.18 15:30 기준 관련기사 "오늘이 가장 싸다" 보름 만에 120% 급등…돌풍 예고한 엘앤씨바이오[이주의 관.종]'파죽지세' 코스피 또 사상 최고…반도체株 불 뿜었다코스피 5거래일 연속 사상 최고치…코스닥은 약세 전환 전 종목 시세 보기 close , 클래시스는 1% 이상 하락했다.

코스닥 시장에서는 상한가를 기록한 아이윈플러스, 한국첨단소재 한국첨단소재 062970 | 코스닥 증권정보 현재가 4,340 전일대비 1,000 등락률 +29.94% 거래량 10,884,493 전일가 3,340 2025.09.18 15:30 기준 관련기사 한국첨단소재, CIOE 2025 참가…글로벌 통신·보안 시장 공략 기반 확보한국첨단소재, 한국광기술원과 '실리콘포토닉스 기반 온도 센서' 기술 이전 계약 체결[특징주]미 양자컴퓨터 종목 강세…한국 관련주도↑ 전 종목 시세 보기 close 등 4개 종목을 포함해 1161개 종목이 올랐다. 하한가 없이 470개 종목이 밀렸으며 100개 종목이 보합이다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr



