본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

시황

코스피, 사상 최고치 경신…3461.30 '마감'

유현석기자

입력2025.09.18 16:36

시계아이콘00분 58초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

코스피가 이틀 만에 사상 최고치를 경신했다. 미국의 금리인하와 함께 외인과 기관의 동반 순매수가 지수를 끌어 올렸다.

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

코스피는 18일 전거래일 대비 47.90포인트(1.40%) 오른 3461.30을 기록했다. 이달 16일 기록한 종가 기준 직전 최고치인 3449.62는 물론 장중 최고점이었던 3452.50도 뛰어넘었다.


이날 지수는 전거래일 대비 0.57% 상승한 3432.77로 출발했다. 장 초반 지수는 상승 출발했지만, 외국인과 기관의 동반 순매도에 상승 폭을 내주며 3422.77까지 밀리기도 했다. 하지만 기관이 순매수로 전환하고 외국인도 이 흐름에 동참하며 상승 폭을 넓혔다. 결국 지수는 마지막까지 상승세를 이어가며 사상 최고치를 경신했다.

투자자별로는 외국인과 기관이 각각 2863억원과 4307억원을 순매수했다. 반면 개인은 7816억원을 순매도했다.


업종별로는 전기·전자가 3.35% 올랐으며 증권도 2.20% 뛰었다. 이와 함께 화학, 의료·정밀, 오락·문화도 1% 이상 올랐다. 반면 금속은 1.57% 하락했다.


시가총액 상위종목에서는 삼성전자 가 전거래일 대비 2300원(2.94%) 오른 8만500원에 거래를 마쳤다. SK하이닉스 는 1만9500원(5.85%) 오른 35만3000원에 거래를 마쳤으며 NAVER 도 2.14% 상승했다. 또한 LG에너지솔루션 , 현대차, 기아는 1% 이상 상승했다.

반면 HD현대중공업, 두산에너빌리티 , 한화오션 , 신한지주는 1% 이상 하락했다.


이날 코스피에서는 상한가 없이 591개 종목이 올랐다. 하한가 없이 264개 종목이 내렸으며 보합은 73개 종목이다.


코스닥은 전거래일 대비 11.58포인트(1.37%) 오른 857.11에 거래를 마감했다. 연중 사상 최고치다.


투자자별로는 외국인과 기관이 각각 529억원과 1617억원을 순매수했다. 반면 개인은 2053억원을 순매도했다.


업종별로는 기계·장비, 비금속이 3% 이상 올랐다. 또한 화학도 2.25% 상승했으며 전기·전자, 의료·정밀, 운송장비·부품, 유통, 건설 등도 1% 이상 상승했다. 반면 섬유·의류, 출판·매체복제, 금속 등은 소폭 하락했다.


시총 상위종목에서는 알테오젠 이 전거래일 대비 500원(0.11%) 오른 47만3500원에 거래를 마쳤다. 레인보우로보틱스는 3.86% 올랐으며 휴젤도 2.29% 상승했다. 또한 에코프로, HLB , 리노공업은 1% 이상 올랐다. 반면 파마리서치 , 클래시스는 1% 이상 하락했다.


코스닥 시장에서는 상한가를 기록한 아이윈플러스, 한국첨단소재 등 4개 종목을 포함해 1161개 종목이 올랐다. 하한가 없이 470개 종목이 밀렸으며 100개 종목이 보합이다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"크록스 신지 말래서 12만원 썼는데" 뿔난 스타벅스 직원들 때아닌 집단소송 "크록스 신지 말래서 12만원 썼는데" 뿔난 스타벅... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

뚱뚱한 게 낫다?…'건강의 적' 반전 결과

"원수는 외나무 다리에서"…박근혜·조희대 쓰리샷 올린 최민희 표정 보니

"크록스 금지에 12만원 썼는데…" 스타벅스 직원들 소송

저속노화 열풍에 셀럽들 극찬 이어지더니…1위 오른 '이것'

고민정, 오세훈 한강버스에 "2시간이면 제주 다녀오겠다"

혹평 쏟아지더니 반전…품절대란이라는 '이 모델'

안전자산 새 주인공 등장?…올해 '금'보다 더 반짝인 '은'

새로운 이슈 보기