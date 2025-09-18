BTQ 테크놀로지 QSSN, 美 PQFIF 디지털 자산 양자 보안 주요 모델로 선정

- 미국 내 추진 중인 양자 보안 전환 로드맵의 주요 파일럿 모델로 QSSN 언급

- 퀸사(QuINSA), QSSN을 글로벌 양자 전환 표준 과제로 채택 추진

글로벌 양자 보안 기업 BTQ 테크놀로지(BTQ Technologies)는 자사가 개발한 양자보안 기반 스테이블코인 결제 네트워크 'QSSN'이 미국 '포스트 양자 금융 인프라 프레임워크(PQFIF)'에 디지털 자산 양자 보안 주요 파일럿 모델로 선정됐다고 밝혔다.

PQFIF는 미국 증권거래위원회(SEC)와 재무부, 연방준비제도(Fed) 산하 기관이 공동으로 추진하는 정책 프레임워크 보고서다. 디지털 자산과 결제 인프라 전반의 양자내성암호(PQC) 전환을 위한 구체적인 로드맵을 제시하고 있다. BTQ 테크놀로지의 QSSN은 이번 보고서에서 양자 보안 기반 디지털 자산 관리 네트워크의 대표적 구현 사례로 언급되며, 향후 글로벌 양자 보안 규정과 표준화 논의의 주요 사례로 활용될 전망이다.

QSSN은 스테이블코인 발행·소각·업그레이드·초기 배포 등 핵심 권한을 PQC로 보호하면서도 사용자 경험은 그대로 유지하는 구조를 갖췄다. 이를 통해 기존 발행사 권한 관리의 보안 취약점을 양자 보안 수준으로 끌어올리는 동시에, 글로벌 금융 인프라의 규제 요건에도 부합하는 차세대 양자 보안 인프라로 평가받고 있다.

이번 QSSN의 PQFIF 인용은 미국 금융당국이 추진하는 양자 보안 전환 로드맵에서 QSSN이 최초로 구체적 파일럿 모델로 제시된 사례다. 또한 NIST(미국 국립표준기술연구소)의 PQC 표준 기준에 부합하는 실질적 사례라는 점에서 의미가 크다. 이를 기반으로 BTQ 테크놀로지는 한국 양자기술산업법이나 EU(유럽연합)의 양자 네트워크 이니셔티브와 같은 주요 국가와 연계한 양자 보안 로드맵에 동참할 계획이다.

또한 글로벌 양자 기술 표준화 기구인 퀸사(QuINSA)는 QSSN을 글로벌 표준 과제로 공식 채택하는 것을 승인했다. 삼성SDI, SK텔레콤, LG유플러스, ETRI(한국전자통신연구원), 노키아 등 주요 회원사들이 소속된 퀸사에서 이와 같은 결정을 통해 QSSN을 글로벌 양자 전환의 표준 과제로 채택 및 추진한 것이다. 퀸사에서는 향후 QSSN을 ITU·ISO·ETSI·IEEE 등 국제표준화기구에 등록할 예정이며, 한국 내에서도 '양자기술산업진흥법'과 맞물려 핵심 기술로 내세울 예정이다.

BTQ 테크놀로지는 올해 4분기 내 시범 프로젝트를 개시해 QSSN의 상용화를 본격화할 계획이다. 이를 통해 약 2,800억 달러(한화 약 387조 원) 규모의 디지털 자산 시장과 연간 5.7조 달러(한화 약 7861조 원) 규모의 블록체인 결제 인프라의 핵심 양자 보안 인프라 제공자로 자리매김할 방침이다. 또한 BTQ 테크놀로지는 오는 25일 독일 프랑크푸르트에서 열리는 '디파이 테크놀로지 인사이트 심포지엄'에서 QSSN의 양자보안 기반 디지털 자산 발행·관리 기능을 시연하고, 올해 내 공식 도입을 추진할 계획이다.

BTQ 테크놀로지 최영석 부대표는 "QSSN이 PQFIF의 인정을 받은 것은 양자보안 스테이블코인 인프라가 단순 연구 단계를 넘어 금융시장 표준으로 자리매김하고 있음을 의미한다"라며, "BTQ 테크놀로지는 글로벌 주요 발행사와 함께 디지털 자산 네트워크의 차세대 보안 표준을 주도하고, 한국을 비롯한 국제 금융 인프라에서 양자 보안 전환을 선도할 것"이라고 말했다.





