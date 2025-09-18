李대통령 "구조적인 청년 문제…단기처방·근본적 해결책 동시 추진해야"

핵심 청년과제로 주거 문제·일자리 문제 꼽아

"청년의 관점이 정책에 반영될 수 있도록 필요한 절차와 제도 마련" 지시

19일 여야 '민생 경제 협의체' 첫 회의…"공통공약 시작으로 더 협력해야"

"해킹 사건, 피해 최소화하도록 근본 대책 마련하라"

이재명 대통령이 18일 "청년 문제라는 난제를 풀기 위해서는 단기처방을 통해 정책 효능감을 높이고 구조적 문제점들을 해결하려는 지속적인 노력이 필요하다"고 강조했다. 19일 열리는 국회에서 열리는 '민생 경제 협의체' 첫 회의에 대해서는 공통공약을 시작으로 여야가 더 많은 지혜를 모으고 더 크게 협력하기를 바란다고 말했다.

이 대통령은 이날 용산 대통령실에서 주재한 수석보좌관회의 모두 발언을 통해 "청년의 어려움은 장기간 누적된 구조적 문제"라면서 이같이 말했다. 회의에 앞서 블라인드 공개 모집과 국민참여단 심사를 거쳐 선발된 이주형·최지원 청년담당관 임명식이 진행됐다.

그러면서 이 대통령은 "양대 핵심 청년과제라고 할 수 있는 주거 문제와 일자리 문제의 경우 월세 지원 확대와 일자리 첫걸음 보장제 같은 미시정책을 추진하면서 청년의 삶을 전반적으로 포괄하는 근본적 해결책을 동시에 추진해야 한다"고 덧붙였다.

청년의 문제의식과 관점이 정책에 반영될 수 있도록 필요한 절차와 제도를 만들어달라고도 당부했다. 이 대통령은 "청년의 문제의식과 관점이 온전하게 청년정책에 반영돼야 한다"면서 "이에 필요한 절차나 제도를 잘 마련해주길 바란다"고 말했다. 이어 "청년들은 대한민국 주역이자 회복과 성장의 원동력이기도 하다"면서 "청년문제 해결 없이는 우리 대한민국의 미래도 없다. 청년 고통과 불안을 덜고 미래의 희망을 키우는 든든한 정부가 되도록 노력하겠다"고 했다.

19일에 열리는 여야 '민생경제 협의체' 첫 회의에 대한 기대감도 전했다. 이 대통령은 "각자 서 있는 정치적 위치 다 달라도 여야는 어려운 국민 삶을 개선하는 데는 힘 모아야 할 책임 있다"면서 "시작이 반이라고 했는데 공통공약을 시작으로 국민과 나라를 위해 더 많은 지혜 모으고 더 크게 협력하길 기대한다. 몰려오는 삼각파도에 맞서 국가역량을 더욱더 하나로 모아야 한다"고 말했다.

잇따르는 해킹 사건과 관련해 피해가 최소화할 수 있도록 근본적인 대책을 마련해달라고도 했다. 최근에는 롯데카드 해킹 사고로 약 200GB(기가바이트) 규모의 데이터가 유출되면서 297만명의 회원 정보가 샜다. 이 중 28만명은 카드번호와 비밀번호 2자리, CVC번호까지 유출된 것으로 드러났다.

이 대통령은 "주요 통신사 그리고 금융기관 해킹으로 국민 피해 계속 늘어나고 있다"면서 "기업 책임 묻는 것도 필요하지만 갈수록 진화하는 해킹 범죄 맞서 범정부 차원의 체계적인 보완대책 서둘러야 한다"고 말했다. 이어 이 대통령은 "보안 없이는 디지털 전환도 인공지능(AI) 강국도 사상누각에 불과하다. 피해 최소화를 위한 근본적 대책 마련해주길 바란다"고 당부했다.

2주 앞으로 다가온 추석 연휴와 관련해 이 대통령은 "긴 추석 연휴를 국내 경기 활성화에 마중물로 삼아야겠다. 성수품 가격 안정, 바가지요금 근절에 최선 다해주기를 바란다"면서 "코로나19가 다시 유행한다. 연휴 기간 국민 안전대책도 2중, 3중으로 점검하고 필요한 방안을 선제적으로 준비해달라"고 지시했다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr



