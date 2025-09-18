본문 바로가기
현대차, 美 생산물량 캐나다 등으로 수출 재개…관세 장기화 영향

전영주기자

입력2025.09.18 14:57

현대자동차가 미국발(發) 수출을 다시 시작한 것으로 나타났다.


18일 업계에 따르면 현대차 가 지난달 미국 앨라배마공장(HMMA)에서 생산해 다른 나라로 수출한 물량은 1894대로 전월(450대) 대비 321％ 증가했다.

지난 5월 14대로 급감한 뒤 6월 '제로'(0대)를 기록했던 미국발 수출 물량이 평월 수준으로까지 회복한 것이다. 지난해 월평균 수출 규모는 1883대였다.


현대차 미국 앨라배마 공장 전경

현대차 미국 앨라배마 공장 전경

이는 현대차가 미국과 캐나다 간 관세전쟁 여파로 멈췄던 캐나다 수출을 재개하기로 결정했기 때문이다. 현대차는 지난 4월 캐나다가 미국산 자동차에 25％ 맞불 관세를 부과한다고 발표한 이래 미국발 캐나다향(向) 선적을 중단했지만 양국 간 관세장벽이 쉽사리 해소될 기미가 보이지 않자 재고 최적화 차원에서 수출을 재개한 것이다.


최근 현대차가 캐나다 시장에서 호조세를 보이는 점도 수출 재개에 영향을 끼쳤을 것으로 분석된다. 제네시스를 포함한 현대차의 지난달 캐나다 판매량은 1만3611대로 전년 동기 대비 20％ 늘었다. 이는 역대 8월 최대 판매고로 11개월 연속 최대 판매 실적이다.




전영주 기자 ange@asiae.co.kr
