동백전 경품도 쏜다… 부산시, 민생회복 소비쿠폰 2차 연계

영남취재본부 김용우기자

입력2025.09.18 13:04

1등 5만원 10명, 2등 3만원 100명, 3등 5000원 2만명 동백전 정책 지원금

부산시(시장 박형준)가 민생경제 회복과 지역 소비 활성화를 위해 '민생회복 소비쿠폰 2차'를 지역화폐 동백전으로 신청해 사용하는 시민을 대상으로 경품추첨 이벤트를 진행한다.


이번 이벤트는 소비쿠폰을 동백전으로 받아 결제한 이용자를 자동 응모 대상으로 하며 추첨을 통해 총 2만110명에게 최대 5만원 상당 정책 지원금이 지급된다. 총 지원 규모는 1억원가량이다. 이벤트 기간은 9월 22일부터 10월 31일까지로 동백전으로 소비쿠폰 합산 10만원 이상 결제하면 응모된다.

당첨자는 1등 5만원(10명), 2등 3만원(100명), 3등 5000원(2만명)의 동백전 정책 지원금을 받는다. 시는 지난 1차 이벤트 당첨 인원 5000여명에서 이번 2차는 2만여명으로 4배 확대해 더 많은 시민이 혜택을 누리도록 했다.


지난 1차 이벤트는 7월 21일부터 8월 31일까지 진행됐으며 동백전으로 소비쿠폰을 신청하고 18만원 이상 사용한 시민 가운데 당첨자를 뽑아 지원금을 지급했다.


이번 당첨 결과는 11월 중 부산이즈굿 동백전 앱과 누리집에 발표될 예정이다.

동백전으로 소비쿠폰을 신청하면 이벤트 외에도 다양한 혜택을 누릴 수 있다. 동백전 체크카드 이용 시 전월 사용 실적에 따라 전통시장 2% 할인 등 부가 혜택을 받을 수 있으며 공공 배달앱 '땡겨요'에서도 앱 결제가 가능해 편리하게 이용할 수 있다.


시는 소비쿠폰 이벤트와 함께 지역 내 소비 활성화와 소상공인 매출 증대를 위해 9월부터 동백전 캐시백 요율을 최대 13%까지 인상해 운영 중이다. 연 매출액 10억원 이하 가맹점은 13%, 10억~30억원 가맹점은 11% 캐시백이 제공되며 30억원 초과 가맹점에는 캐시백이 적용되지 않는다. 현재 동백전 가맹점은 17만5532곳으로, 이 중 10억 미만 소상공인 가맹점이 15만9514곳에 달한다.


김봉철 시 디지털경제실장은 "민생회복 소비쿠폰 2차와 연계한 이번 이벤트가 더 많은 시민에 혜택을 제공하고 소비 진작 효과를 높이는 계기가 되길 바란다"며 "9월부터 동백전 기본 캐시백 요율을 최대 13%로 상향해 운영하는 만큼 이번 이벤트와 함께 지역경제 활성화와 소상공인 매출 증대 효과가 커질 것으로 기대한다"고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
