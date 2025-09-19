식약처, 마약 예방 웹툰 ‘데스포인트’ 연재 시작

식품의약품안전처가 네이버웹툰 체크포인트의 송가·은소 작가와 협업해 제작한 마약류 오남용 예방 웹툰 '데스포인트'가 19일 첫 연재를 시작했다.

'데스포인트'는 송가·은소 작가의 인기작 '체크 포인트'의 외전 격 액션 스릴러로, 주인공의 특별한 능력을 활용해 과거 저장된 시간대로 돌아가 자신에게 닥친 위험을 해결해 나가는 이야기를 담았다.

'데스포인트'는 파티 도중 마약류 중독으로 사망한 주인공이 자신의 죽음을 추적하는 과정을 통해 의료용 마약류의 위험성과 '먹기만 하면 공부를 잘하게 해주는 약' 같은 것은 없다는 사실을 전한다. 아울러 성취의 진정한 의미를 강조하며 청소년들에게 마약류에 대한 경각심을 불러일으킨다.

기획사 '제이지비퍼블릭'은 이번 웹툰을 통해 마약 범죄자들의 비참한 최후와 약물 남용의 심각한 부작용을 생생하게 보여줌으로써 청소년을 비롯한 국민들에게 마약의 위험성을 효과적으로 전달하고자 한다"고 밝혔다.

'데스포인트'는 19일 첫화 공개를 시작으로 매주 금요일 네이버웹툰에서 연재된다.





최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>