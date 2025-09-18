본문 바로가기
Dim영역
정치
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

추석 후 국정감사 돌입…관세·부동산·가예부채 격돌

최유리기자

입력2025.09.18 10:58

시계아이콘00분 53초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

다음달 13일 외교부부터
여야 치열한 공방전 예고

여야가 이재명 정부 출범 이후 처음으로 열리는 올해 국정감사를 추석 연휴 직후 진행하기로 잠정 합의했다. 경제·산업 분야는 재정 건전성 이슈와 가계 부채 관리 문제, 부동산 공급 정책 실효성 및 지역 양극화 문제가 쟁점으로 떠올랐다.


18일 국회에 따르면 외교통일위원회는 다음 달 13일 외교부, 14일 통일부에 대한 국정감사를 시작으로 28일 종합감사를 실시한다. 기획재정위원회, 정무위원회, 국토교통위원회, 국방위원회, 과학기술정보방송통신위원회 등 다른 상임위원회도 내달 13일부터 국정감사에 돌입하는 것으로 잠정 합의했다. 13일 부처에 대한 국정감사에 돌입해 29~31일 중 종합감사를 계획하고 있다. 법제사법위원회는 내달 13일에 시작해 30일 마무리할 계획이지만 관련 논의는 진행되지 않고 있다. 법사위 관계자는 "국민의힘 간사 선임이 부결되면서 여야 간사 간 일정 공유 등이 이뤄지고 있지 않다"고 설명했다.

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

기재위에서는 재정건전성 이슈와 의무지출 증가 문제가 핵심 쟁점으로 다뤄질 전망이다. 정부가 반드시 지출해야 하는 예산 항목인 의무지출이 매년 빠르게 증가하고 있어 재정의 지속 가능성을 위협하고 있다는 이유에서다. 산자부, 국토위 등 경제·산업 분야에서는 한미 관세 협상으로 인한 통상 리스크, 인공지능(AI) 산업 발전에 따른 전력 부족 문제와 원전 정책 등이 다뤄질 예정이다. 부동산 관련해서는 9·7 부동산 공급 대책의 실효성과 수도권·비수도권 간 집값 양극화 문제, 외국인 부동산 투자 문제 등이 거론될 것으로 보인다.

정무위에서는 연이은 금융사고로 인한 내부통제 이슈가 도마 위에 오를 전망이다. 가계부채 관리 문제도 거론될 것으로 관측된다. 6·27 대출 규제 이후 시장 혼란과 고신용자와 중저신용자 대출 양극화 문제가 야기된 만큼 단기적 총량 관리의 실효성 문제가 다뤄질 것으로 보인다. 민주당에서 저신용자 이자율 제한 등 금융사의 사회적 책임 부과를 강조하면서 관련 논의도 이어질 전망이다.





최유리 기자 yrchoi@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"고졸 초봉 5600만원, 대학 학비도 드려요"…인력난에 파격조건 내건 日 기업들 "고졸 초봉 5600만원, 대학 학비도 드려요"…인력... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

강동원·송가인·김완선까지…1인 기획사 미등록 파문 확산

고민정, 오세훈 한강버스에 "2시간이면 제주 다녀오겠다"

4만원 받다가 갑자기 '64만원' 껑충…APEC 상술에 시장도 화들짝

'유튜브 재개' 강선우, 구독자 10만 돌파…'실버버튼' 영상 공개

박물관에 있던 3000년된 파라오 금팔찌 사라져…이집트 발칵

국악에 빠진 과자회사 회장님…윤영달의 '예술 경영론'

한강버스 정식 운항 시작…오세훈 "다른 교통수단엔 없는 '힐링'"

새로운 이슈 보기