태백시, '꿈탄탄 이음터 건립 사업' 부지 임시 개방 주차장 조성

이종구기자

입력2025.09.18 09:23

강원도 태백시(시장 이상호)는 황지초등학교 인근 꿈탄탄 이음터 건립 부지에 총 72면 규모의 임시 개방 주차장을 조성하고, 오는 19일부터 시민들에게 개방한다고 18일 밝혔다.

꿈탄탄 이음터 건립 부지에 총 72면 규모의 임시 개방 주차장 조성. 태백시 제공

꿈탄탄 이음터 건립 부지에 총 72면 규모의 임시 개방 주차장 조성. 태백시 제공

시는 부지 내 바닥을 평탄화하고 노후 담장을 철거해 안전하고 이용이 편리한 주차 공간을 마련했다. 담장 철거로 개방감과 시야가 확보되어 주차 접근성이 향상되고, 도시 미관도 개선됐다.


조성된 임시 개방 주차장은 2027년 1월 꿈탄탄 이음터 착공 전까지 운영되며, 시민 누구나 무료로 이용할 수 있다.

이번 조성으로 황지 시내권의 만성적인 주차난 해소는 물론, 황지초등학교 학생 등하교 시 혼잡 완화와 인근 주민들의 주차 공간 부족 문제 개선 등 생활 여건 향상에도 기여할 것으로 기대된다.


이상호 태백시장은 "임시 개방 주차장 조성이 주민 편익 증대와 학생 안전 확보에 도움이 될 것"이라며 "앞으로도 시민 의견을 반영해 실질적으로 체감할 수 있는 정책을 지속적으로 추진하겠다"고 말했다.




태백=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
