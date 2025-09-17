김해시, 국가유산 활용사업 공모에 3개 사업 선정 … 총 6억여원 규모

경남 김해시가 국가유산청 주관 2026년 우리고장 국가유산 활용사업 공모에 총 6억여원 규모 3개 사업이 선정됐다고 17일 밝혔다.

선정된 사업은 ▲생생 국가유산 활용사업의 '오감으로 즐기는 가야 생생 여행' ▲향교·서원 국가유산 활용사업의 '월봉 K-강학, 번개 막은 선비학교' ▲국가유산 야행사업의 '수로의 시간을 걷는 밤'이다.

예산은 국비와 도비 3억 3800만원 등 총 6억 7700만원 규모이다.

김해 야행 한복 패션쇼. 김해시 제공

'오감으로 즐기는 가야 생생 여행'은 '수로왕의 가야한상 피크닉'을 주제로 진행된다.

김해의 특산물과 신선한 로컬푸드를 활용한 도시락과 수로알밥 만들기 체험 등 김해의 역사와 미식, 문화예술이 결합된 체험형 프로그램을 선보인다.

김해시 문화 연주회. 김해시 제공

'수로의 시간을 걷는 밤'은 내년 10회째를 맞이하는 김해 야행사업의 인기 콘텐츠로 꼽힌다.

스토리텔링형 미디어파사드를 접목해 김해 명소인 봉리단길 상권을 연계한 콘텐츠를 개발하는 등 프로그램을 내실화한다.

아울러 가야문화를 중심으로 한 체험형 관광, 교육, 야간문화 프로그램을 운영해 지역 문화유산이 시민과 관광객에게 더 친근하게 다가가게 할 계획이다.

시는 이번 사업을 통해 지역 정체성을 담은 가야문화를 현대적으로 재해석하고 청소년을 비롯한 미래세대에게 교육 기회를 확대하고, 야간 관광 콘텐츠를 강화해 지역 경제 활성화에도 이바지할 거라 기대했다.

김수연 문화유산과장은 "이번 국가유산 활용사업은 지역민과 관광객이 함께 누리는 열린 문화의 장을 마련하는 계기가 될 것"이라며 "김해의 문화 브랜드 가치를 높이고 전통문화 향유 기회가 증진되도록 노력하겠다"고 말했다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr



