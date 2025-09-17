성주군 최초 공인구장 인증완료…'성주참외 파크골프장' 정식 개장

성주군(군수 이병환)은 지난 16일부터 선남면 소학리 일원에 조성된 '성주참외 파크골프장'을 정식 개장해 첫 유료구장으로 운영을 시작했다.

낙동강변 친수구간을 이용해 9만1000㎡에 달하는 부지에 36홀 파크골프장 및 편의시설을 지난해 4월 착공해 올해 5월 준공했다.

5월부터 4개월간 임시운영을 실시해 시설점검 및 이용객 불편 사항을 파악하고 보완해 지난 6월 (사)대한파크골프협회에 공인구장인증 심사를 신청했다.

이어 8월 현장 확인 완료 후 9월 전국 제55호 파크골프 공인구장으로 인증을 받았다.

A,B,C,D 4개 코스 총 36홀로 구성된 성주참외 파크골프장은 주차장, 화장실, 쉼터 등 편의시설을 설치했으며 '성주군파크골프장'예약홈페이지를 통해 사전 예약, 결제 후 현장 키오스크를 통해 기다림 없이 빠르게 발권 후 이용할 수 있도록 시스템을 개발했다.

이용금액은 평일 5000원 주말 및 공휴일 8000원으로 책정됐으며 성주군민에 한해 60% 감면 혜택을 제공할 예정이다.

이병환 성주군수는 "'1읍면 1파크골프장 건설'이라는 장기프로젝트의 정점인 성주참외 파크골프장이 5만군민의 관심과 우려 속에 준공하게 돼 군민들이 원하는 숙원사업을 마무리 지을 수 있게 돼 기쁘다"고 말했다.

이어 "구장을 찾는 모든 분 들이 '전국 제일 명품구장'이라고 칭찬하실 때까지 최선을 다해서 유지관리에 힘쓸 것이며 전국대회유치, 관광상품연계 등 '파크골프의 성지'가 될 수 있도록 더욱 노력하겠다"고 전했다.





