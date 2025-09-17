"늙기 싫어요"…MZ세대, 중장년보다 노화 불안 더 크다

청년층, 중장년층보다 '노화공포' 크게 인식

건강 악화·경제력 상실, 공통 핵심 불안 요인

한국 사회에서 노화를 두려워하는 건 오히려 '청년층'인 것으로 나타났다. 노인 인구 1000만명, 초고령 사회 진입을 앞둔 시점에서 20~30대가 60대 이상보다 '늙는 것'을 더 크게 불안해한다는 조사 결과가 나왔다.

한양대학교 고령사회연구원이 17일 발표한 '한국인 노화 불안 척도'에 따르면 전체 성인의 평균 노화 불안 수준은 5점 만점에 3.23점으로 '보통 이상' 수준이었다. 특히 건강 상태 악화(3.80점), 경제력 상실(3.57점)에 대한 우려가 두드러졌다.

연령대별로는 20·30대 청년층이 평균 3.38점으로 40·50대(3.19점), 60대 이상(3.12점)보다 노화 불안이 높았다. 연구진은 "미래 불확실성, 노후 준비 부담, 노인에 대한 부정적인 시선이 청년층의 '미래의 노화 자아'에 투영된 결과"라고 분석했다.

특히 청년층은 사회적 소외(3.31점), 노인 낙인 인식(3.30점), 죽음과 상실 불안(3.37점)에서 다른 세대보다 두드러지게 높은 점수를 보였다. 이동성 저하, 관계 단절, 취미·여가활동 상실에 대한 두려움 역시 중·고령층보다 뚜렷했다. 연구원은 "청년층은 현재 삶의 핵심 영역이 노화로 제약될 것을 '존재 상실'로 받아들이는 성향이 있다"고 해석했다.

성별·가족·경제 여건 따라 불안 차이

성별 차이도 두드러졌다. 여성(3.28점)이 남성(3.17점)보다 전반적 불안이 컸다. 건강, 외모, 경제력 등 대부분 요인에서 여성이 더 불안했지만 예외적으로 관계적 빈곤에서는 남성이 높았다. 연구팀은 "남성은 직장 중심의 제한적 관계망 탓에 은퇴 후 사회적 네트워크 상실 우려가 크다"고 밝혔다.

미혼, 무자녀, 독거 상대적으로 불안 더 커

혼인 여부에 따라서는 미혼자가 기혼자보다, 자녀가 없는 기혼자가 다자녀 기혼자보다 불안이 컸다. 독거 가구 역시 비독거 가구보다 불안도가 높았다.

경제적 조건도 영향을 미쳤다. 임금근로자, 저소득층, 전·월세 거주자가 상대적으로 불안이 컸다. 특히 공적연금 비가입자는 3.32점으로 가입자(국민연금 3.19점, 직역연금 3.16점)보다 노후 불안이 현저히 높았다.

이삼식 한양대 고령사회연구원장은 "국가 차원에서 노인인구가 계속 늘고 개인 차원에서는 노후가 길어지며 불안이 커지고 있는데 측정이 안되다 보니 정책 체감도가 낮아지는 등의 어려움이 있었다"며 "이번 연구 결과는 정책적으로뿐 아니라 개인적으로 노후를 준비하는데 중요한 기초자료가 될 것"이라고 강조했다.





