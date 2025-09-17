본문 바로가기
광주 서구, 30일까지 '내 곁에 청년 멘토' 모집

호남취재본부 신동호기자

입력2025.09.17 14:12

15명 선발…19~39세 참여 가능

광주 서구가 17일부터 '내 곁에 청년 멘토' 사업에 참여할 청년 멘토를 모집한다.


구에 따르면 이번 사업은 사회 각 분야에서 활동 중인 청년 전문가를 멘토로 선발해 사회초년생과 취업준비생에게 진로 탐색, 자기계발 등 실질적인 조언을 제공하고 청년 간 네트워크를 확산하기 위해 마련됐다.

서구청 전경. 서구 제공

청년 멘토는 오는 30일까지 15명 선발하며 직무 경험과 노하우를 전수할 수 있는 청년(19~39세) 누구나 참여할 수 있다. 신청은 서구청 누리집의 고시 공고란의 서류를 준비해 전자우편으로 제출하면 된다.

멘토링을 희망하는 청년은 내달 13일부터 온라인 창구를 통해 멘토를 선택·신청, 멘토와 장소·시간 정해 최대 3회까지 멘토링을 받을 수 있으며, 참가비는 전액 무료다. 자세한 사항은 서구청 일자리 청년지원과로 문의하면 된다.


윤근석 일자리 청년지원과장은 "청년 멘토링을 통해 취업 준비 과정이나 사회 진입 단계에서 겪는 어려움을 덜고 청년이 청년을 돕는 선순환 구조를 만들어가는 것이 목표다"며 "앞으로도 청년이 체감할 수 있는 맞춤형 청년정책을 발굴하고 지원해 나가겠다"고 말했다.




호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr
