K-뷰티 등에 업은 의료미용 산업, 장기 성장·주가 재평가 기대

입력2025.09.18 10:42

글로벌 안티에이징 열풍과 K-뷰티 인기에 힘입어 국내 의료미용 산업이 새로운 성장 국면을 맞고 있다. 북미·유럽 등 해외 시장 진출이 본격화되는 가운데, 소모품 기반의 안정적 수익 구조 덕분에 장기적 성장성에 대한 기대가 커지고 있다.


특히 '수술'에서 '시술' 중심으로 시장이 빠르게 재편되면서 반복적인 수요가 발생하고 있으며, 주사 시술과 에너지 기반 장비 등 다양한 분야에서 기회가 열리고 있다. 매출이 늘수록 이익률이 개선되는 구조적 강점까지 갖춘 만큼, 관련 기업들의 주가 재평가 가능성에도 관심이 모이고 있다.

K-뷰티 등에 업은 의료미용 산업, 장기 성장·주가 재평가 기대
※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.




