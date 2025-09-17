맥쿼리자산운용 유럽 인프라 대출펀드에 35억유로 몰려

펀드에 12억유로, SMA에 23억 유로 모집

맥쿼리자산운용그룹이 유럽 인프라 대출 펀드에 총 35억유로(약 5조7277억원) 규모 자금이 모여들었다.

17일 맥쿼리자산운용은 맥쿼리 유럽 인프라 대출 펀드(MEID)에 12억유로를 모집해 최종 펀드 모집을 완료했다고 밝혔다. 펀드뿐 아니라 별도 운용 계좌(SMA)에 대해서는 추가로 23억유로를 모집했다.

MEID는 맥쿼리의 첫 유럽 인프라 대출 펀드다. 유럽 인프라 대출 투자 24개로 구성됐고, 자금 모집 완료 시점에 이미 80% 이상의 투자가 완료됐다. 투자 분야는 재생에너지(태양광 및 풍력), 디지털(광섬유 및 데이터 센터), 교통 및 관련 자산(도로, 철도, 페리, 고속도로 서비스), 기타 에너지 자산 등이다. SMA는 펀드와 달리 투자자가 수익률, 보수, 운용 스타일 등 원하는 가이드라인을 제시해 특정 요구사항에 맞춰 자금을 운용하는 형태다.

기관투자자들의 인프라 대출에 대한 관심이 드러난 사례라고 맥쿼리는 강조했다. 인프라 대출이 포트폴리오를 다각화하고, 기업 대출 대비 안정적 현금 흐름을 제공하는 인플레이션 헤지(위험회피) 수단으로 인정받고 있기 때문이다.

맥쿼리 자산운용의 크레딧 및 보험 플랫폼은 전 세계 약 200명의 투자 전문가들로 구성됐다. 유동 크레딧(Liquid Credit), 프라이빗 크레딧, 보험 분야에서 2000억 유로 이상의 고객 자금을 운용하고 있다. 설립 이후 약 125억유로를 인프라 대출에 투자했다.

톰 반 라이저비크 맥쿼리자산운용그룹 EMEA 지역 인프라 및 투자등급 프라이빗 크레딧 대표는 "최근 시장 변동성이 커지면서 장기적으로 안정적인 수익을 제공할 수 있는 다각화된 포트폴리오와 해당 자산군에 대한 깊은 전문성을 갖춘 운용사에 기관 투자자들의 수요가 더욱 부각되고 있다"며 "맥쿼리자산운용그룹을 신뢰해 주신 투자자 여러분께 진심으로 감사드린다"고 말했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr



