[특징주]시진핑 방한 기대감에 여행주 강세…노랑풍선 9%대↑

노랑풍선을 비롯한 여행주 주가가 17일 오전 국내 증시에서 동반 강세를 보이고 있다. 시진핑 중국 국가주석이 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 방한할 것이라는 소식이 전해지며 한중관계 개선 기대감이 높아진 여파로 풀이된다.

한국거래소에 따르면 이날 오전 10시 현재 노랑풍선 노랑풍선 104620 | 코스닥 증권정보 현재가 6,840 전일대비 540 등락률 +8.57% 거래량 7,925,093 전일가 6,300 2025.09.17 10:10 기준 관련기사 스탁론 선택지 넓어진다...연 4%대 최저금리 상품에 DSR 미적용 상품까지![특징주]중국 단체관광객 무비자 입국 재개…여행株 강세노랑풍선, 가을맞이 테마여행 기획전 진행…"8가지 감성 담은 맞춤형 여행" 전 종목 시세 보기 close 의 주가는 전장 대비 9.68% 오른 주당 6910원에 거래되고 있다. 같은 시간 롯데관광개발 롯데관광개발 032350 | 코스피 증권정보 현재가 18,340 전일대비 950 등락률 +5.46% 거래량 1,623,638 전일가 17,390 2025.09.17 10:10 기준 관련기사 [클릭 e종목]"롯데관광개발, 8월 역대 최고 드롭액 경신"[클릭 e종목]"롯데관광개발, 방문객수 확대에 따른 실적 성장 기대…'매수'[클릭 e종목]"롯데관광개발, 中단체관광 비자 면제 직수혜…목표가↑" 전 종목 시세 보기 close 은 4.03% 상승한 1만8090원, 참좋은여행 참좋은여행 094850 | 코스닥 증권정보 현재가 7,350 전일대비 190 등락률 +2.65% 거래량 847,844 전일가 7,160 2025.09.17 10:10 기준 관련기사 [특징주]중국 단체관광객 무비자 입국 재개…여행株 강세'평생 한번' 아프리카·남미 여행, 레저·패션까지…유통가, A세대 모시기[특징주]참좋은여행, 中칭다오 한국 비자신청센터 단독 선정 부각↑ 전 종목 시세 보기 close 은 3.21% 뛴 7390원을 기록 중이다. 모두투어 모두투어 080160 | 코스닥 증권정보 현재가 13,360 전일대비 270 등락률 +2.06% 거래량 149,551 전일가 13,090 2025.09.17 10:10 기준 관련기사 스탁론 선택지 넓어진다...연 4%대 최저금리 상품에 DSR 미적용 상품까지![특징주]중국 단체관광객 무비자 입국 재개…여행株 강세모두투어, 휴가시즌 맞아 '마카오 기획전' 출시…"가성비·가심비 모두 잡는다" 전 종목 시세 보기 close , 하나투어 하나투어 039130 | 코스피 증권정보 현재가 52,800 전일대비 100 등락률 +0.19% 거래량 27,210 전일가 52,700 2025.09.17 10:10 기준 관련기사 "섬 여행 숨은 매력 하나투어,'도란도란 국내 섬 축제' 기획전 하나투어, 메리츠화재와 '항공권 취소 위약금 보상 보험' 출시엎친데 덮친 대한민국…속 타는 중장년층, 패키지 여행 '큰 손' 실종 전 종목 시세 보기 close 등도 나란히 오름세를 나타내고 있다.

이는 시진핑 주석이 경주 APEC 정상회의를 계기로 방한할 것이라는 소식이 전해진 데 따른 매수세로 분석된다. 조현 외교부 장관은 이날 중국 베이징으로 출국하기 전 김포공항에서 취재진과 만나 "APEC 회의에 시 주석이 방한할 것으로 알고 있다"며 "그에 관해 구체적 내용을 서로 협의하게 될 것"이라고 말했다.

여기에 오는 29일 중국인 단체 관광객의 무비자 입국이 한시 허용된다는 점, 다음 달 중국 국경절 연휴가 다가오고 있다는 점 역시 여행주의 주가를 끌어올리고 있다.





조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>