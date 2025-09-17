본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

특징주

[특징주]시진핑 방한 기대감에 여행주 강세…노랑풍선 9%대↑

조슬기나기자

입력2025.09.17 10:07

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

노랑풍선을 비롯한 여행주 주가가 17일 오전 국내 증시에서 동반 강세를 보이고 있다. 시진핑 중국 국가주석이 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 방한할 것이라는 소식이 전해지며 한중관계 개선 기대감이 높아진 여파로 풀이된다.


[특징주]시진핑 방한 기대감에 여행주 강세…노랑풍선 9%대↑
AD
원본보기 아이콘

한국거래소에 따르면 이날 오전 10시 현재 노랑풍선 의 주가는 전장 대비 9.68% 오른 주당 6910원에 거래되고 있다. 같은 시간 롯데관광개발 은 4.03% 상승한 1만8090원, 참좋은여행 은 3.21% 뛴 7390원을 기록 중이다. 모두투어 , 하나투어 등도 나란히 오름세를 나타내고 있다.

이는 시진핑 주석이 경주 APEC 정상회의를 계기로 방한할 것이라는 소식이 전해진 데 따른 매수세로 분석된다. 조현 외교부 장관은 이날 중국 베이징으로 출국하기 전 김포공항에서 취재진과 만나 "APEC 회의에 시 주석이 방한할 것으로 알고 있다"며 "그에 관해 구체적 내용을 서로 협의하게 될 것"이라고 말했다.


여기에 오는 29일 중국인 단체 관광객의 무비자 입국이 한시 허용된다는 점, 다음 달 중국 국경절 연휴가 다가오고 있다는 점 역시 여행주의 주가를 끌어올리고 있다.




조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"오늘이 가장 싸다" 보름 만에 120% 급등…돌풍 예고한 엘앤씨바이오[이주의 관.종] "오늘이 가장 싸다" 보름 만에 120% 급등…돌풍 예... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"이거 내라, 저거 내라" 수수료 끝판왕…낼 돈만 3500만원

홍대 놀러간 대만 여성 "남성들에 폭행당해…경찰 대응 미흡" 폭로

하루 두 방울로 노안 개선 특수 안약 개발…"돋보기 안 쓰셔도 돼요"

성산일출봉서 치파오 입고 춤춘 中 관광객들…"민폐다" vs "어때서"

이억원 만난 李 대통령 "부친이 만원은 적어 억원으로 지으셨다죠?"

철판 낀 기계 끄지도 않고…"손으로 빼라고 목장갑 던져줬다"

"대기 인원만 수십만~수백만"…먹통된 추석 기차표 예매

새로운 이슈 보기