기혼남녀 12%"웨딩촬영 안해"…'촬영한다' 5%는 "셀프 촬영"

서울 노원구 초안산수국동산에서 웨딩촬영 이벤트에 참여한 결혼을 앞둔 예비 신혼부부가 사진촬영 하고 있다. 기사 본문과 무관. AD 원본보기 아이콘

웨딩촬영에 대한 부담을 느끼는 커플이 늘고 있지만 기혼남녀 대부분은 전문가에게 웨딩촬영을 맡긴 것으로 나타났다.

17일 결혼정보회사 가연은 최근 진행한 '2025 하반기 결혼 인식 조사'에서 '웨딩 촬영'에 대한 조사 결과를 발표했다. (기혼남녀 500명 대상, 6월 18~25일 오픈서베이, 신뢰수준 95% 표본오차 ±4.38%포인트)

먼저 '웨딩 촬영' 진행 여부를 묻자, 촬영을 한 사람이 87.4%, 하지 않은 사람이 12.6%였다.

메인 촬영으로 가장 많이 선택한 것은 '전문 작가와 함께한 스튜디오 촬영(78.3%)'이었다. 이밖에 '전문 작가와 함께한 야외 촬영(14.2%)', '신랑 혹은 신부의 셀프 스튜디오 촬영(3.4%)', '기타(2.3%)', '신랑 혹은 신부의 셀프 야외 촬영(1.8%)' 순이었다. 기타 응답은 스튜디오와 야외 촬영 둘 다를 메인으로 하거나, 또는 셀프 촬영까지 세 가지를 모두 한 경우였다.

서울 성동구 서울숲공원에서 한 커플이 녹음을 배경으로 웨딩촬영을 하고 있다. 기사 본문과 무관. 김현민 기자 원본보기 아이콘

셀프 촬영을 택한 5.2%의 응답자들에게 '가장 큰 이유'를 묻자, '전문 촬영 비용이 비싸서(26.1%)', '웨딩 촬영에 그렇게 큰 비중을 두지 않아서(21.7%)'에 이어 '평소 셀프 웨딩 촬영이 로망이어서', '(신랑·신부가) 잘 찍을 자신이 있어서', '더 자연스러운 모습을 남기고 싶어서'가 각 21.6%로 동일한 응답을 기록했다.

결과를 보면 웨딩 촬영을 했다는 답변은 20대(84.9%)보다 30대(88.6%)가 높았다. 셀프 촬영 여부는 근소하지만 30대(4.8%)보다 20대(6.4%)가 조금 더 높게 나타났다. 젊은 층 사이에선 스드메(스튜디오촬영, 드레스, 메이크업) 비용에 대한 부담을 덜고, 개성을 담기 위해 한 때 셀프 촬영이 트렌드로 떠오르기도 했다. 하지만 실제 실행율은 그리 높지 않은 것으로 보인다.

가연 김은영 커플매니저는 "오프라인 청첩장은 간략히 텍스트만 넣는 추세인 반면, 모바일 청첩장에는 사진이 거의 필수인 점도 한 몫 한다"라며 "최근 예식 자체를 간소화하거나 생략하더라도, 웨딩 촬영만은 진행하는 경우가 많다. 가족·지인에게 공유하는 목적도 있고, 결혼사진이 가진 상징성은 여전히 크기 때문이다"고 설명했다.





이경호 기자 gungho@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>