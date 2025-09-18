GKL, 9월 장기기증의 날 기념 뇌사장기기증 유가족 대상 치유여행 진행

- 9월 장기기증의 날, 생명나눔주간 기념하여 뇌사장기기증 유가족 치유여행 진행

- 사회적 트라우마 치유·심리적 회복 위한 2박 3일 힐링 프로그램

그랜드코리아레저(GKL, 사장 윤두현)와 GKL사회공헌재단(이사장 이재경)은 9월 장기기증의 날과 생명나눔주간을 기념하여, 9월 19일(금)부터 21일(일)까지 2박 3일간 전라남도 순천과 여수 일대에서 뇌사장기기증 유가족을 위한 '우리가족 행복여행' 프로그램을 운영한다.

이번 여행은 장기기증을 통해 숭고한 사랑을 나눈 고인의 뜻을 기리고, 남겨진 유가족들에게 위로와 감사, 심리적 치유의 시간을 제공하기 위해 마련되었다. 올해 두 번째로 진행되는 뇌사장기기증 유가족 대상 치유여행은 총 70여명의 유가족에게 힐링 프로그램을 제공한다.

주요 일정으로는 △순천 낙안읍성 탐방 △순천만습지와 국가정원 방문 △와온해변 일몰 감상 △힐링 요가 △테라리움 만들기 체험 △여수 오동도와 해상케이블카 체험 등이 준비되어 있다. 또한 지역 뮤지션 '허윤정 트리오'의 음악회가 열려 음악으로 위로의 시간을 선사할 예정이다.

앞서 진행된 프로그램에서는 유가족을 위한 힐링 음악회가 큰 공감을 불러일으켰고, 테라리움 만들기 체험은 남녀노소 누구나 즐기며 결과물을 간직할 수 있어 만족도가 높았다. 더불어 유가족들이 서로의 이야기를 직접 나누며 교감할 수 있는 시간이 큰 힘이 되었다는 의견도 전해져, 이번 회차에서는 이러한 소통의 장이 더욱 강화될 것으로 기대된다.

GKL사회공헌재단 관계자는 "사랑을 나눈 고인들의 뜻을 기리며, 유가족들이 따뜻한 위로 속에서 서로의 아픔을 나누는 시간이 되길 바란다"며, "앞으로도 사회적 약자와 함께하는 다양한 프로그램을 통해 치유와 상생의 사회공헌 활동을 이어가겠다"고 전했다.

GKL사회공헌재단은 관광 공기업 GKL(그랜드코리아레저)이 출자해 2014년 설립한 문체부 산하 공익법인이며, 협업기관으로 사회적기업 ㈜착한여행이 '우리가족 행복여행' 프로그램을 운영하고 있다.





