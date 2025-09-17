"향후 2~3년…K배터리, 中에 대응할 골든 타임"

'KABC2025' 이차전지 미래전략

김광주 SNE리서치 대표 강조

CATL 투자, K배터리 3사 맞먹어

과감한 정책 지원 즉각 도입해야

김광주 SNE리서치 대표가 17일 서울 양재동 엘타워에서 열린 'KABC 2025' 행사에서 발표하고 있다.

향후 2~3년이 한국 배터리 기업이 중국에 대응할 마지막 기회라는 전문가 분석이 나왔다. 중국 CATL의 투자금액이 국내 배터리 3사 투자액을 합친 것보다 많은 만큼, 과감한 정책 지원 프로그램이 즉각 도입돼야 한다고 주장했다.

김광주 SNE리서치 대표는 17일 서울 양재동 엘타워에서 열린 '코리아 어드밴스드 배터리 컨퍼런스(KABC) 2025'에서 '중국 배터리 벤치마크를 통한 한국 이차전지 미래전략' 강연을 통해 "향후 3년이 한국 배터리 산업의 명운을 바꿀 중요한 시점"이라며 이렇게 강조했다.

배터리 시장 조사 업체인 SNE리서치 분석에 따르면 중국 배터리 기업의 점유율은 2025년 상반기 77.8%로 확대되며 압도적 우위를 기록했다. 중국을 제외한 시장에서도 중국 기업들은 올해 상반기 48.2%로, 한국 기업(38.3%)을 큰 폭으로 앞질렀다.

중국 배터리 산업은 저렴한 리튬인산철(LFP)을 무기로 시장을 확대하고 있다. 공급 과잉에 따른 경쟁 악화로 LFP 배터리 셀을 원가 이하인 킬로와트시(kWh)당 58달러로 판매하고 있다. 삼원계 배터리 셀의 가격은 kWh당 90~95달러다.

중국 이외 전기차 시장에서 LFP 채택 비중은 아직 13%에 불과하지만 최근 배터리의 안전성과 가격 경쟁력이 중요시되면서 글로벌 전기차 제조사들이 LFP 도입을 확대하고 있다. 특히 중국은 이차전지 4대 소재인 양극재(81%), 음극재(92%), 분리막(80%), 전해액(83%)에서 압도적 점유율을 차지하며 가격 경쟁력에서 유리한 위치에 서 있다.

중국 배터리 기업은 LFP 양극재, 전구체, 급속 충전, 반고체 전지, 소듐(나트륨)이온 전지 등에서 한국 대비 기술적 우위를 보이고 있다.

김광주 대표는 액정표시장치(LCD)와 유기발광다이오드(OLED)의 사례를 들어 한국 배터리 기업들이 양산 경쟁이 아닌 초격차 기술 선점에 주력해야 한다고 강조했다.

김 대표는 "OLED에서는 한국은 기술 초격차를 선점하고 지속적으로 고도화함으로써 글로벌 점유율을 장기간 유지할 수 있었다"며 "이차전지도 단순 규모 경쟁이 아닌 고성능, 안전, 신소재 적용 등 초격차 전략을 강화해야 한다"고 말했다. 그는 향후 2~3년이 한국 배터리 기업들이 전략적 차별화로 중국에 대응할 수 있는 마지막 기회가 될 것으로 전망했다.

중국 배터리 기업들의 투자 규모는 한국 기업을 압도하고 있다. SNE리서치는 2025년~2030년 CATL의 생산 라인 투자액이 561억달러(약 77조4000억원)로 한국 배터리 3사(605억달러, 83조4000억원)의 맞먹을 것으로 전망했다.

배터리와 전기차에 대한 중국 정부 지원도 천문학적이다. 김 대표는 "중국 정부는 지금까지 배터리 산업에 1000조원, 전기차 보조금에 320조원을 다양한 형태로 지원해 왔다"며 "한국은 이차전지 산업에 대한 보조금이 없어 경쟁력 하락으로 이어지고 있다"고 지적했다. 한국 배터리 지원금은 50조원, 전기차 보조금은 4조원으로 추산됐다. 중국과 비교해 각각 20배, 80배 차이다.

김 대표는 "향후 3년이 한국 배터리 산업의 명운을 바꿀 중요한 시점"이라며 "한국은 중국의 전방위적인 배터리, 전기차 정책을 벤치마킹하고 이에 필적하는 배터리 산업 정책 지원 프로그램을 즉각 도입해야 한다"고 지적했다.

다만, 최근 미국의 '하나의 크고 아름다운 법안(OBBBA)' 시행, 중국에 대한 고율 관세 적용 등은 한국 배터리 기업에 유리한 상황으로 전개되고 있는 점은 다행스러운 대목이다.

SNE리서치 분석에 따르면 중국 배터리 관세는 2025년부터 73.4%(37달러/kWh) 적용돼 미국 도착 가격은 94달러/kWh까지 올라간다. 국내 배터리 기업이 북미에서 배터리를 생산할 경우 첨단제조생산세액공제(AMPC)를 적용할 경우 2027년에는 87달러까지 내려가 중국산 대비 경쟁력을 확보할 수 있게 될 전망이다.

ESS용 배터리의 경우 미국 시장에서 중국산 배터리는 2026년 134달러/kWh(컨테이너 시스템 기준)까지 올라간다. 김 대표는 "2025년부터 중국산 배터리에 대해 높은 관세가 적용된다"며 "K배터리는 북미 ESS 시장에서 재도약할 수 있다"고 전망했다. 2028년 10월부터는 미국 국토안보부 기금이 투입된 프로젝트에 대해서는 중국산 배터리 사용이 불가능하다.





강희종 에너지 스페셜리스트 mindle@asiae.co.kr



