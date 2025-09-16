▲석봉림 씨 별세, 조형래(경남 마산중부경찰서 형사과장) 씨 모친상=16일, 부산의료원장례식장 특2호실, 발인 18일 오전 6시 30분, 장지 의령동산공원묘원.
영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스
[부고] 조형래(경남 마산중부경찰서 형사과장) 씨 모친상
2025년 09월 16일(화)
