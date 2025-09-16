美 8월 소매판매 0.6% 증가…트럼프 관세에도 소비 회복

예상치 0.2% 웃돌며 3개월 연속 증가

지난달 미국 소매판매가 시장 예상치를 웃돌며 증가세를 이어갔다. 도널드 트럼프 미국 대통령의 공격적인 관세 정책으로 인한 소비 심리 위축과 최근 고용 둔화에도 소비가 회복세를 보이고 있다는 평가다.

16일(현지시간) 미 상무부에 따르면 올해 8월 소매판매는 7320억달러를 기록해 전월 보다 0.6% 늘어난 것으로 집계됐다. 7월 소매판매 증가율도 기존 0.5%에서 0.6%로 상향 조정됐다. 이로써 소매판매는 3개월 연속 증가세를 기록했다.

8월 소매판매 증가율은 블룸버그 전망치인 0.2%를 크게 웃돌았으며, 전월(0.6%)과 같은 수준을 유지했다. 자동차를 제외한 소매판매는 0.7% 늘어 시장 예상치(0.4%)를 상회했다. 변동성이 큰 업종을 제외한 근원 소매판매(통제그룹)는 전월 대비 0.4% 증가했다. 근원 소매판매는 국내총생산(GDP) 산출에 반영되는 지표로 음식 서비스·자동차·건축자재·주유소 판매액을 제외한 수치다.

품목별로는 전체 13개 가운데 9개 부문에서 증가세가 나타났다. 온라인 판매점(2.0%), 의류·액세서리점(1.0%), 스포츠 용품·서점(0.8%) 등에서 소비가 늘었는데 9월 신학기를 앞두고 쇼핑 수요가 반영된 것으로 분석된다. 음식 서비스·주점(0.7%), 주유소(0.5%), 자동차·차 부품업체(0.5%)도 증가세를 보였다. 반면 잡화점(-1.1%), 가구·주택자재 업체(-0.3%), 건강·개인 관리 업체(-0.1%), 종합 소매점(-0.1%) 등에서는 소비가 감소했다.

미국의 소매판매는 관세 정책 경제 충격 우려로 지난 4~5월 감소세를 보였으나 6월 이후 회복세를 이어가고 있다. 고용 둔화 우려에도 소비가 견조하게 유지되면서 미국 경제를 지탱하는 소비의 회복력이 확인됐다는 분석이다. 소비는 미국 GDP의 약 3분의 2를 차지하는 핵심 지표다.

이 같은 소비 지표는 고용, 물가와 함께 미 연방준비제도(Fed)의 통화정책에도 영향을 미칠 전망이다. Fed는 이날부터 이틀간 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의를 열고 17일 기준금리를 결정한다. 최근 고용 둔화 우려가 커지면서 현재 연 4.25~4.5% 수준인 금리를 0.25%포인트 인하할 가능성이 높다는 전망이 제기된다.





