프랑스 전역서 18일 '긴축재정 항의' 대규모 파업·시위

프랑스 주요 노조, '공동 행동의 날'로 정해

프랑스 전역에서 정부의 긴축 재정에 반발하는 대규모 파업과 시위가 열릴 전망이다.

지난 10일 시위 여파로 불이 난 파리 도심의 한 한식당. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

16일(현지시간) 주요 현지매체에 따르면 프랑스 내 주요 노조는 오는 18일을 공동 행동의 날로 정했다. 15일 기준 전국에서 이미 40건의 집회가 신고됐으며 당일까지 집회 신고가 추가될 전망이다. 이는 지난 10일 '국가 마비' 시민운동에 이은 2차 대정부 투쟁이다.

정보 당국은 18일 참여 인원이 지난 10일에 운집한 20만명(내무부 집계)을 넘어 약 40만명 이상에 이를 것으로 추정하고 있다. 수도인 파리에 3만∼6만명, 서부 지역에 10만명가량이 몰릴 것으로 파악된다.

특히 교통 부문에서 큰 혼란이 빚어질 것으로 보인다. 우선 프랑스 철도공사(SNCF)에서 3개 노조가 파업에 나선다. 이에 따라 전국 철도망에서 상당수의 열차 취소·연착 사태가 벌어질 가능성이 높다.

내각 불신임으로 사임한 필리프 타바로 교통장관은 지난 11일 라디오 프랑스 앵포에서 18일이 "암흑의 날이 될 가능성이 크다"며 일부 노조가 철도 운영사들이 최소한의 서비스도 보장할 수 없도록 마지막 순간에 파업 예고서를 제출할 수 있다는 점을 우려하기도 했다.

파리교통공사(RATP)의 4대 노조 역시 공동 성명을 통해 18일 파업을 선언했다. 수도권 고속 전철인 RER과 수도권 국유 철도망인 트랑지리앵 네트워크도 파업 대상에 포함될 것으로 보인다.

다만 항공 분야 파업은 제한될 것으로 전망된다. 프랑스 항공관제사들의 최대 노조는 현재 내각 해산으로 정부 측 협상 상대가 없어 요구사항을 관철하지 못하자 18일 예정한 파업을 10월 초로 연기했다. 항공 조종사 최대 노조도 18일 파업에 동참하지 않는다.

교육 분야 역시 파업을 맞을 것으로 보인다. 프랑스 교원들은 그동안 꾸준히 인력 부족, 저임금 실태에 항의해온 바 있다. 이들 외에도 전기·가스 등 에너지 부문 근로자, 약사, 물리치료사 등도 투쟁에 동참해 상당수 약국이나 물리치료 시설이 18일 문을 닫을 우려가 있다.

강성 노조인 노동총동맹(CGT)의 소피 비네 사무총장은 전날 "쇠는 뜨거울 때 두드려야 한다"며 "바이루(전임 총리) 예산안을 역사 속으로 사라지게 하고 세금 정의, 연금 개혁 철회, 공공 서비스 자금 지원, 임금·연금 인상을 관철해야 한다"고 했다.





최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>