[포토] 강연하는 허윤혁 한국투자공사 사모주식투자실장

허윤혁 한국투자공사 사모주식투자실장이 16일 서울 여의도 콘래드호텔에서 열린 '제3회 아시아경제 대체투자포럼'에 참석해 ‘최신 글로벌 대체투자 트렌드’란 주제로 강연 하고 있다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>