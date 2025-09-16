“유기견과 함께 걷다”… 춘천에서 펼쳐진 따뜻한 산책

사진출처: 준독 이재열 사진작가 AD 원본보기 아이콘

지난 9월 13~14일 춘천 애니메이션박물관 일대가 반려동물과 시민들로 북적였다. '춘천 반려동물페스티벌'이 올해도 성황리에 마무리된 가운데 유기견 산책 퍼레이드와 현장 입양이라는 의미 있는 성과가 주목받고 있다.

대표 프로그램인 유기견산책퍼레이드에는 300팀 이상이 참여해 서면 일대를 걸었다. 이번 퍼레이드는 춘천시 동물보호센터 보호견들과 함께하며 단순한 행사에 그치지 않고 유기견과 예비보호자의 자연스러운 만남을 유도했다. 실제로 이날 현장에서 2마리의 유기견이 시민에 의해 입양 결정되었고, 총 6마리의 유기견이 사전 매칭을 통해 새 가정을 찾는 데 성공했다.

시민들은 반려견과 함께 걷는 것으로도 의미 있는 기부에 동참했다. 한국펫사료협회(김상덕 회장)에서는 네츄리스 사료를, 독일 프리미엄 사료 수입원 나투어리베에서는 요세라 사료를 제공했다. 주요 사료 기업이 자발적으로 참여해, 유기동물보호소와 입양가정에 1,000kg 상당의 사료를 기부했다. 이는 산책퍼레이드 참여 인원 수에 따라 사료가 기부되는 방식으로, 시민들의 참여가 곧 유기동물 지원으로 이어지는 따뜻한 시스템이었다.

김상덕 회장은 "작년에 이어 진행 중인 춘천 반려동물 영화제는 반려인이 직접 참여한 공모전과 운영 시스템 측면에서 한층 업그레이드됐다"며 "자연경관이 뛰어난 춘천에서의 반려동물과 반려인들이 함께 영화를 즐기며, 사람과 동물이 더욱 가까워지고 서로 존중할 수 있는 만남의 장이 계속되기 위한 다양한 활동을 이어가겠다"고 전했다.

올해로 4회차를 맞은 춘천의 유기견산책퍼레이드는 300팀 이상이 참여해 서면 일대를 걸었다. 매년 참가 규모가 확대되고 있으며, 반창고 봉사단과 강원반려동물보호협동조합(전연진 대표)이 주도적으로 참여해 행사 운영과 유기견 보호에 실질적인 기여를 했다. 교육 훈련 및 현장 안전은 '준독' 소속 전문가들이 전담하며 전문성을 더했다.

춘천 시민들과 반려인들의 뜨거운 관심과 많은 참여로 1,000kg의 사료를 유기견 입양 보호자, 유기동물보호소에 기증할 수 있었다.

이준한 준독 대표는 "유기견 산책 퍼레이드를 4회가량 진행하는 동안 많은 시민들과 반려인, 예비 반려인분들께서 참여해 주신 것에 감사를 전한다"며 "앞으로도 반창고 봉사단을 비롯한 춘천의 훈련사들은 유기견 입양률 증가를 목표로 다양한 활동을 이어가겠다"고 말했다.

한편, 이번 페스티벌에서는 독스포츠 챔피언십도 함께 개최되어 눈길을 끌었다. 한국어질리티연합이 주관한 '춘천시장배 최강자전 어질리티 대회'와 준독이 운영한 '스카이하운즈 대회'에는 350개 팀이 참가해 수준 높은 경기력을 선보였다. 특히 스카이하운즈 우승자는 미국 스카이하운즈 월드챔피언십 본선 진출권을 획득하며 국내 반려견 스포츠의 위상을 높였다.

산업 박람회도 주요 볼거리 중 하나였다. 46개 반려동물 관련 기업 및 기관이 참가해 반려동물 식품, 용품, 의료, 헬스케어 등 다양한 분야의 신제품을 선보였으며, 관람객들은 직접 시연과 구매를 경험하며 산업 트렌드를 체감할 수 있었다.

'춘천반려동물영화제' 역시 작년에 이어 2회째 개최되며, 반려문화 확산에 기여했다. 공모전 수상작 상영, 관객과 감독이 함께하는 토크콘서트 등 사람과 동물의 공존을 주제로 한 문화 콘텐츠가 관람객들의 큰 호응을 이끌었다.

춘천시 육동한 시장은 "이번 페스티벌은 사람과 동물이 함께 어울리는 도시로서의 춘천의 미래를 보여줬다"며 "반려동물 산업 육성과 유기동물 보호, 성숙한 반려문화를 위해 시 차원의 지속적인 노력을 이어가겠다"고 밝혔다.





