동두천시, 2025년 동두천 전국 실버태권도 대회 성황리 개최

경기 동두천시(시장 박형덕)는 지난 13일 동두천시 반다비체육센터에서 '2025년 전국 실버태권도 경연대회'를 성황리에 개최했다고 16일 밝혔다.

동두천시가 지난 13일 동두천시 반다비체육센터에서 '2025년 전국 실버태권도 경연대회'를 개최하고 있다. 동두천시 제공

동두천시체육회가 주최하고 동두천시태권도협회(회장 이영선)가 주관한 이번 대회에는 전국에서 모인 실버 태권도 동호인 400여 명이 참가해 열띤 경쟁과 화합의 무대를 펼쳤다.

이 대회는 경기도체육회가 지원하는 '2025 북부 체육 활성화 공모사업'에 선정돼 도비를 지원받아 전보다 한층 내실 있게 진행됐다.

대회는 ▲격파 시범 ▲공인 품새 개인전 ▲스피드 발차기 등 다양한 부문으로 구성됐다. 참가 어르신들은 갈고닦은 기량과 열정 넘치는 동작을 선보여 관람객의 큰 박수를 받았으며, 정확한 품새와 활기찬 움직임으로 태권도를 통한 건강한 노후의 모범을 보여줬다.

개회식에는 박형덕 시장과 시의회 의장 및 시의원, 태권도 관계자들이 참석해 대회를 축하했다. 이번 대회는 실버 세대의 체력 증진은 물론 세대 간 교류와 지역 간 화합을 이끌어 낸 뜻깊은 자리로 평가됐다.

박형덕 시장은 축사에서 "고령화 시대를 맞아 어르신들이 태권도를 통해 건강을 지키고 사회와 소통할 수 있도록 이번 대회를 마련했다"며 "앞으로도 실버 세대를 위한 체육활동과 복지정책을 적극 확대해 나가겠다"고 밝혔다.

이번 전국 실버태권도대회는 단순한 스포츠 경연을 넘어 어르신들의 활기찬 삶을 증진하고 태권도의 저변 확대에 기여한 성공적인 문화·체육 행사로 자리매김했다.





동두천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



