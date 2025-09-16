인트윈, Vietnam HR Summit 10주년 박람회 GOLD PARTNER로 참여

종합 HRD 솔루션 기업 인트윈(INTWEEN, 대표이사 최세헌)이 지난 11일 베트남 호치민에서 성료된 Vietnam HR Summit 10주년 박람회를 통해 자사의 주요 서비스를 공개했다. 이번 행사에서 인트윈은 한국형 HR 솔루션의 해외시장 가능성을 확인하며 베트남 현지와의 협업을 한층 넓혀가며 글로벌 협력 성과를 가속화했다.

인트윈은 지난해부터 베트남 채용시장의 성장성을 기반으로 한국 중소기업과 스타트업의 해외 진출을 지원해 왔다. 이번 10주년 박람회에서는 전문 강사 및 강의 콘텐츠를 기업·기관에 연결하는 '강사인포(Gangsainfo)', 신입과 경력자를 매칭해 온보딩과 멘토링을 지원하는 '사수래(SASU24)', 그리고 베트남 인재를 한국 기업과 연결하는 HR 플랫폼 '벨로(VELLO)' 등이 주목을 받았다. 특히 '벨로'는 현지 협력사 플러스닷(PLUSDOT)과 공동사업으로 추진되며 베트남 인재와 한국 기업 간 연결을 더욱 활성화할 예정이다.

또한 인트윈은 VN resource, Neufast 등 베트남 HR 관련 기업들과 MOU를 체결하며 글로벌 네트워크를 확대했다. 행사 현장에서는 오징어게임 콘셉트의 이벤트를 진행해 관람객이 직접 참여하는 달고나 챌린지를 선보이며 친근한 기업 이미지를 전달하기도 했다.

인트윈 박상일 고문은 'Shaping the future of HR in the AI era'를 주제로 한 기조연설을 통해 AI 시대 HR 시장의 변화와 대응 전략을 제시하는 시간도 가졌다. 이번 행사에서 인트윈은 GOLD PARTNER로 참여하며 한국 HR 솔루션을 베트남에 보급하고, 양국 기업 간 인력·기술 교류를 강화하는 다양한 협업을 이어가기로 했다.

한편, 베트남 최대 인적자원 전문 행사로 알려진 Vietnam HR Summit은 매년 다수의 현지 기업과 해외 관계자, HR 전문가들이 모여 최신 HR 트렌드와 채용, 교육 관련 솔루션을 공유한다. 베트남 인재 시장 성장에 따라 행사 위상 또한 확대되며, HR 산업의 미래를 가늠하는 무대로 자리잡았다.





