무법 주행 아산 자전거족은 촉법소년…경찰 무시, 어른들엔 손가락욕

충남 아산 배방읍서 자전거 무리 위험주행 논란

위험주행 신고 올해 70건…모두 촉법소년

충남 아산에서 초등학생 무리의 위험한 자전거 주행과 관련한 신고가 경찰에 수십차례 접수된 것으로 나타났다. 운전자와 보행자 모두 사고 위험에 노출돼 있지만, 이들 대부분이 만 10세 이상 14세 미만의 촉법소년(형사미성년자)인 만큼 경찰 단속만으로는 제재하기 어려운 실정이다.

충남 아산 배방읍 일대에서 초등학생으로 추정되는 자전거 무리가 도로에서 주행하고 있다. 온라인 커뮤니티 AD 원본보기 아이콘

16일 연합뉴스에 따르면 아산경찰서는 지난 1월부터 전날까지 아산 배방읍 일대 청소년 자전거 위험 운전과 관련해 경찰에 접수된 신고 건수가 모두 70건이라고 밝혔다.

신고자는 지역 주민이나 운전자들이다. 이들은 "아이들이 자전거를 위험하게 타고 몰려다닌다", "자전거로 차도를 점거하고 차량 통행을 방해한다" 등 내용으로 경찰에 신고했다.

신고는 평일 오후 4~6시 배방읍 지역 3개 초등학교 인근에서 집중됐는데, 경찰이 현장 적발한 27건은 운전자 모두 촉법소년으로 확인됐다. 촉법소년은 감호 위탁, 사회봉사 명령, 보호관찰, 소년원 송치 등 1~10호의 보호처분을 받는다.

이들은 주로 4~5명이 몰려다니며 편도 2차로 도로를 모두 막거나, 교차로를 뺑뺑 돌며 곡예주행 또는 급정거 등을 일삼으며 뒤차의 주행을 방해하는 식으로 위험 운전을 하는 것으로 파악됐다. 일부는 상습적으로 위험한 주행을 반복해 경찰에 세 차례나 적발되기도 했다.

최근 한 온라인 커뮤니티에는 배방읍 일대에서 자전거 무리 학생들이 도로를 점거하고 위험한 주행을 이어가고 있다는 내용의 게시글이 게재되기도 했다.

제보자 A씨는 '아산 배방읍 자전거 부대 학생들, 도로 점거·욕설까지 악명'이라는 제목의 글을 올리고 10대 학생으로 추정되는 남성 5명이 도로 한복판에서 위험하게 자전거를 주행하고 있다며 관련 사진과 영상을 공개했다. 영상을 보면 이들은 1·2차로를 점령, 도로에서 곡예 주행하거나 뒤를 돌아보는 등 위험한 주행을 하는 모습이다.

경찰이 충남 아산 배방읍 일대에서 위험한 주행을 하고 있는 학생들을 단속하고 있다. 온라인 커뮤니티 원본보기 아이콘

하지만 경찰은 단속하기 어려운 상황인데, 적발된 이들이 대부분 초등학생인 만큼 처벌하기 어려워서다. 경찰 관계자는 "현장에서 위험하게 운전하지 말라고 타이르고 집으로 보내고 있다"며 "부모에게 인계하려고 연락처를 알려달라 해도 '왜요, 개인정보 아니에요'라며 무시해버리기 일쑤라서 현장에서도 쩔쩔맨다"고 전했다.

이같은 상황 속에서 이들의 행동은 갈수록 대담해지고 있다. 차량과 보행자들을 무시하는 것은 물론 위험한 주행을 꾸짖는 어른들에게 손가락 욕설을 하거나 출동한 경찰에게까지 막말을 하는 경우도 있다.

이에 경찰은 전날 청소년 자전거 안전 주행 관련 부서 회의를 열고 대책을 마련했다. 경찰은 신고가 집중된 배방읍 일대 초등학교 3곳을 포함해 일대 초등학교에서 무기한 순찰 활동을 시작하고, 충남교육청 아산교육지원청과 협의해 안전 운행 관련 안내·홍보 활동을 강화할 방침이다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr



