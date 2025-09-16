본문 바로가기
함평군, 신규 시책·지역 특화 사업 156건 발굴

호남취재본부 민찬기기자

입력2025.09.16 14:57

00분 59초 소요
미래성장 동력 확보…분야별 다양한 제안

함평군, 신규 시책·지역 특화 사업 156건 발굴
전남 함평군은 미래 성장동력을 확보하기 위해 '2026년 신규 시책·지역특화 전략사업 발굴 보고회'를 열고 총 156건의 사업을 점검했다고 16일 밝혔다.


지난 15일 함평군청 소회의실에서 열린 '2026년 신규시책·지역특화 전략사업 발굴 보고회'에는 이상익 함평군수와 강하춘 부군수와 각 실과소장, 읍면장이 참석했다.

보고회는 ▲새 정부 국정 5개년 계획에 대응한 전략사업 발굴 ▲주민 삶의 질 개선과 밀접하게 관련된 생활밀착형 시책 확대 ▲중복·비효율 사업의 구조조정 등 행정 환경 변화에 따른 선제 대응에 중점을 두고 진행됐다.


이번에 보고된 과제는 일반 신규 시책 89건, 지역특화 전략사업 67건 등 총 156건으로 ▲농축수산업 경쟁력 강화 ▲청년·인구정책 강화 ▲체류형 관광 기반 확대 ▲디지털 기반 미래산업 육성 등 분야별로 다양한 사업이 제안됐다.


지역의 강점을 살린 전략 과제들이 눈길을 끌었다. ▲미래 모빌리티 신산업 육성 ▲함평나비대축제 30주년 준비 ▲RE100 국가산단 유치를 위한 기본계획 수립 ▲국립 해양·수산 방사능 방재센터 구축 ▲함평군 야구 메카 도시 전략사업 ▲함평 Bee Hub Cluster(BHC) 조성 ▲K-HC푸드 세계화를 위한 농산물 유통통합 체계 구축 등은 지역의 산업 지형을 재편할 핵심 성장동력으로 꼽힌다.

군민 생활과 밀접한 과제들도 다수 포함됐다. ▲공공주차타워 건립 ▲청년 전입자 이사비 지원 ▲스마트 경로당 개발 및 보급 사업 ▲건축 민원 상담실 운영 ▲서부권역 찾아가는 주민 맞춤형 한방건강증진 서비스 등은 군민 체감도를 높일 수 있는 실용 정책으로 주목된다.


군은 향후 보고된 사업들의 사업 타당성, 실현 가능성, 군정 중요도 등을 종합 검토한 뒤, 우선순위에 따라 내년도 본예산에 반영하고 12월 중 2026년 주요 업무 계획을 확정할 계획이다.


이상익 함평군수는 "이번 보고회는 새 정부 출범과 함께 정부 방향에 부합한 지역개발 전략을 고민하고, 대응 사업을 발굴해 내는 의미 있는 자리였다"며 "앞으로 미래 지역발전 비전 사업의 조속한 실현과 더불어 새로운 지역특화 전략사업을 더 해 더 나은 함평 건설을 위해 더욱 매진해 나가겠다"고 밝혔다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr
