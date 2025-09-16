부산 학교폭력 신고 11.2% 감소… 초등학교 전담 생활부장교사 2026년 전면 배치

예방·회복 중심 정책 효과 가시화



초등 피해응답률은 다소 증가

부산지역 각급 학교의 올해 1학기 학교폭력 신고 건수가 지난해 같은 기간에 비해 11.2% 줄어든 것으로 나타났다.

부산시교육청(교육감 김석준)은 17개 시·도 교육청이 공동으로 실시한 '2025년 1차 학교폭력 실태조사' 결과를 16일 발표했다.

이에 따르면 올해 1학기 신고 건수는 1413건으로, 지난해 같은 기간 1592건보다 감소했다. 교육청은 예방 중심 정책과 관계회복 문화 확산 노력이 현장에서 효과를 거둔 것으로 분석했다.

다만 피해 경험을 응답한 학생 비율은 2.6%로, 지난해 2.1%보다 소폭 상승했다. 유형별로는 언어폭력(38.2%), 집단따돌림(16.2%), 신체폭력(15.5%), 사이버폭력(7.1%) 순이었다. 학교급별로는 중학교 1.9%, 고등학교 0.7%로 전국 평균보다 낮았으나, 초등학교는 5.4%로 전국보다 0.4%포인트 높았다.

교육청은 이러한 결과에 대해 코로나19 장기화로 인한 심리·관계 갈등, 경미한 사안까지 적극적으로 신고하는 문화 정착, SNS 기반 신·변종 사이버폭력 확산 등이 영향을 미쳤다고 설명했다.

부산시교육청은 실태조사 결과를 반영해 대응을 한층 강화할 방침이다. 2026년부터는 모든 초등학교에 학교폭력 전담 생활부장교사를 배치해 예방과 대응의 전문성을 높인다.

올해는 '학생과 교육공동체를 회복·치유하는 교육적 해결'을 정책 방향으로 삼아, '1교 1건 관계회복, 자체해결 확대'를 추진했다. 내년에는 회복적 서클 프로그램과 관계회복지원단 연수 확대 등 학교가 스스로 갈등을 해결하는 문화를 확산시킨다. 초등 저학년을 대상으로는 경미 사안에 숙려기간을 두는 시범사업도 진행한다.

또 언어문화개선 프로그램, 언어폭력 예방 주간 운영, 정보윤리교육 의무 편성, 사이버폭력·사이버도박 예방 특강 등도 병행한다. 학부모 대상 예방 교육과 학교전담경찰관(SPO) 협력 활동도 강화할 계획이다.

김석준 교육감은 "학교폭력 대책을 처벌 중심에서 예방과 회복 중심으로 전환해 안전한 학교 환경을 만드는 데 주력하겠다"며 "학생·학부모·교사가 함께 신뢰할 수 있는 부산교육을 실현해 나가겠다"고 말했다.





