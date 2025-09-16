본문 바로가기
호남

여수광양항만공사, 2035 중장기 경영전략 고도화 착수 보고회

호남취재본부 허선식기자

입력2025.09.16 11:45

국정과제 연계한 전략·사업 재편
혁신 통해 글로벌 종합항만 도약

여수광양항만공사(사장 직무대행 황학범, 이하 공사)는 지난 15일 경영목표 달성과 정부 국정과제의 선도적 추진을 위해 '2035 중장기 경영전략 고도화 착수 보고회'를 개최했다고 밝혔다.


공사는 새 정부 공약ㆍ정책 및 글로벌 해운 항만물류 시장 분석을 토대로 여수광양항의 전략 방향과 핵심사업을 재정립하고, 혁신 기반의 지속가능한 미래 물류를 선도하는 글로벌 종합항만으로 도약한다는 계획이다.

여수광양항만공사는 지난 15일 경영목표 달성과 정부 국정과제의 선도적 추진을 위해 '2035 중장기 경영전략 고도화 착수 보고회'를 열었다. 여수광양항만공사 제공

이날 보고회에는 정부가 중점 추진 중인 북극항로, AI 스마트항만, 안전, 에너지ㆍ탄소중립 및 ESGㆍ혁신경영 등이 핵심 실행사업으로 반영될 수 있는 방안과 국민과 고객이 체감하는 성과 달성 방안도 발표됐다.

공사는 부서별 비전 서포터즈, 주니어보드, 외부전문가, 고객 등 다양한 이해관계자의 의견 수렴을 거쳐 10월까지 전략체계 개편을 마무리하고, 쌍방향 소통을 통한 신전략체계의 내재화로 전사 전략과제의 실질적인 성과를 연내에 도출한다는 계획이다.


공사 황학범 사장 직무대행은 "이번 경영전략체계 고도화는 국가정책을 선도적으로 이행하고 공사의 미래성장사업 발굴의 마중물이 될 것이다"며 "혁신적인 조직 운영을 통해 국민과 고객이 실질적인 성과를 체감하실 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.




호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr
