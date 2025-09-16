메디랩코리아, 신규 외식 브랜드 런칭… 더현대서울 ‘사천화가’ 오픈

이미지 제공 : 메디랩코리아 AD 원본보기 아이콘

㈜메디랩코리아(회장 정영태)는 16일, 더현대서울 6층에 사천 음식 전문 브랜드 '사천화가'를 오픈하며 F&B 사업의 지속적인 확장을 이어간다고 밝혔다.

'사천화가'는 사천요리를 기반으로 한 면류와 요리류를 제공하는 브랜드로, 맵고 얼얼한 마라 풍미의 메뉴와 그에 조화를 이루는 다양한 중식 메뉴를 함께 즐길 수 있는 것이 특징이다. 부드러운 차슈를 올린 마라탕과 마장면을 비롯해, 쭈꾸미를 넣어 마라샹궈를 재해석한 '사천식 불쭈꾸미', 사천식 통새우 완탕 등 개성 있는 메뉴를 선보인다.

사천화가는 최근 높은 인기를 끌고 있는 마라 요리와 함께, ㈜메디랩코리아가 운영하는 중식 파인 다이닝 브랜드 'js가든(제이에스가든)'의 정통 중식 메뉴를 보다 친근하게 접할 수 있도록 기획된 브랜드다. 메디랩코리아는 이번 브랜드 론칭을 통해 고객들에게 새로운 미식 경험을 제공하는 한편, 사천요리의 매력을 보다 널리 알릴 계획이다.

㈜메디랩코리아 외식사업부 정윤혜 팀장은 "더현대서울은 브랜드의 품질과 서비스를 검증받을 수 있는 핵심 상권 중 하나로, '사천화가'의 첫 출점에 신중을 기했다"라며 "이번 오픈을 시작으로 외식 사업의 영역을 더욱 다양화하고, 외식 브랜드로서의 입지를 한층 강화해 나갈 계획"이라고 밝혔다.





