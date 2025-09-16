'저탄고지' 냉동 돈가스 1위 '풀무원 블럭치즈'…꼴찌는?

소비자원, 등심·치즈 12개 제품 품질비교

지방·단백질 함량 차이 1.5배

"밥·샐러드 곁들이면 영양소 구성 보완"

한국소비자원은 시중에서 판매하는 냉동 돈가스 12개 제품의 품질과 안정성 등을 시험·평가한 결과 지방과 단백질 함량이 동일 유형의 제품에서 최대 1.5배 차이가 났다고 16일 밝혔다.

조사 대상 냉동 돈가스(100g 기준)의 지방 함량은 등심 돈가스가 16~24g, 치즈 돈가스가 18~25g 수준이었다. 등심 돈가스 중에서는 동원F&B의 '퀴진 크리스피 돈까스 통등심' 지방 함량이 24g(44%, 1일 영양성분 기준치 대비 비율)으로 가장 높았고, 치즈 돈가스는 이마트의 '노브랜드 통등심치즈돈까스'와 동원F&B의 '퀴진 크리스피 돈까스 모짜렐라 치즈' 등 2개 제품이 25g(46%)으로 1위였다.

등심 돈가스 중 지방 함량이 낮은 제품은 농협목우촌의 '목우촌 두번 튀겨 더욱 바삭한 통등심돈까스'와 롯데웰푸드의 '쉐푸드 등심통돈까스', 홈플러스의 '홈밀 국산 돼지고기 통등심돈까스' 등 3개 제품으로 각각 16g(30%)이었다. 치즈 돈가스는 풀무원식품의 '풀무원 블럭치즈돈카츠'가 18g(33%)으로 가장 낮았다.

등심 돈가스와 치즈 돈가스의 단백질 함량은 각각 11~16g, 15~21g 수준으로 나타났다. 등심 돈가스 제품 중에는 농협목우촌의 '목우촌 두번 튀겨 더욱 바삭한 통등심돈까스'와 홈플러스의 '홈밀 국산 돼지고기 통등심돈까스' 2개 제품의 단백질 함량이 16g(29%)으로 가장 높았다. 치즈 돈가스 중에는 풀무원식품의 '풀무원 블럭치즈돈카츠' 제품이 21g(38%)으로 최고 수준이었다.

반면 등심 돈가스 중 동원F&B의 '퀴진 크리스피 돈까스 통등심'은 단백질 함량이 11g(20%)으로 조사 대상 제품 중 가장 낮았다. 치즈 돈가스에서는 이마트 노브랜드 통등심치즈돈까스와 동원F&B 퀴진 크리스피 돈까스 모짜렐라 치즈, CJ제일제당 고메 모짜렐라 돈카츠 등 나머지 3개 제품의 단백질 함량이 15g(27%)으로 동일했다.

소비자원 측은 "냉동 돈가스는 1일 영양성분 기준치 대비 지방과 단백질 함량이 상대적으로 높은 반면 탄수화물 함량은 적은 편이었다"며 "균형 잡힌 식사를 위해 밥과 샐러드를 곁들이면 영양소 구성을 고르게 보완할 수 있다"고 설명했다.

조리된 돈가스에 대한 소비자 관능 평가에서 등심 돈가스의 '튀김옷의 바삭함, 고기의 부드러움, 고기의 두꺼움' 등의 항목에 대해 평가한 결과 롯데웰푸드의 '쉐푸드 등심통돈까스' 제품이 상대적으로 높은 평가를 받았다. 치즈 돈가스의 경우 '고기의 식감, 치즈의 쫄깃함, 치즈의 양' 등을 평가한 결과 풀무원식품의 '풀무원 블럭치즈돈카츠' 제품의 평가가 상대적으로 높게 나타났다.

또 조사대상 제품의 중금속(납, 카드뮴)과 미생물(장출혈성 대장균) 오염 여부를 시험한 결과에서는 모두 해당 성분이 검출되지 않았고, 냉동 돈가스에 사용된 고기의 신선도를 확인하기 위해 휘발성 염기질소를 분석한 결과, 전 제품이 관련 기준을 충족했다고 소비자원은 설명했다.

조사대상 냉동 돈가스 제품 100g당 가격은 등심 돈가스가 1976~3160원, 치즈 돈가스가 1773~2852원으로 동일 유형 제품 간 최대 1.6배 차이가 났다. 제품별로는 CJ제일제당의 '고메 통등심돈카츠' 가격이 1976원으로 등심 돈가스 중 가장 저렴했다. 롯데웰푸드의 '쉐푸드 등심통돈까스' 제품은 3160원으로 가장 비쌌다.

치즈 돈가스 중에서는 이마트 '노브랜드 통등심치즈돈까스'가 1773원으로 가장 저렴했고, 풀무원식품의 '풀무원 블럭치즈돈카츠' 제품이 2852원으로 가장 비쌌다.

소비자원은 앞으로도 소비자의 합리적인 소비생활을 지원하기 위해 다양한 냉동식품의 품질과 안전성 정보를 '소비자24'를 통해 제공할 예정이라고 전했다.





