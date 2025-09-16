본문 바로가기
창원특례시 진해구, 구청장부터 시작하는 '청렴릴레이' 스타트

영남취재본부 송종구기자

입력2025.09.16 10:25

'매일매일 청렴해지네(진해)'

경남 창원특례시 진해구가 '청렴하고 공정한 행정'을 실천하기 위해 정현섭 진해구청장을 시작으로 청렴릴레이에 나섰다.

정현섭 진해구청장이 첫 주자로 청렴릴레이에 나섰다.

이번 릴레이는 올 연말까지 이어지며, 구청의 모든 간부 부서장들이 순차적으로 참여해 자신만의 청렴 메시지를 공유한다.


이번 캠페인은 부패 방지와 공직 기강 확립, 그리고 "매일매일 투명하고 청렴한 진해" 실현을 위한 구청의 강력한 의지를 담고 있다. 릴레이 방식은 고위직 간부들이 매월 청렴다짐 문구와 인증 사진을 내부 행정망에 게시하고, 이를 통해 후배 공직자들에게 청렴 의식을 전파하는 것이다.

이번 청렴 다짐 릴레이는 청렴 실천을 구호에 그치지 않고, 실제 행동으로 이어가는 구청의 의지를 보여주며, 진해구가 신뢰받는 행정을 실현하는 중요한 계기가 될 전망이다.


첫 주자로 나선 정현섭 구청장은 "청렴한 행정, 따뜻한 진해"라는 굳은 다짐으로 청렴릴레이의 포문을 열었으며 "청렴하고 공정한 행정이야말로 시민의 신뢰를 지키는 첫걸음"이라며 "작은 부정도 용납하지 않는 깨끗한 구정을 통해, 시민들이 자부심을 느낄 수 있는 진해를 만들겠다"고 밝혔다.




영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr
