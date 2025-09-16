본문 바로가기
롯데, 1만여 중소 파트너사 납품대금 8957억원 조기 지급

김흥순기자

입력2025.09.16 09:41

추석 앞두고 롯데백화점 등 23개 계열사 동참
협력사 자금 부담 경감 목적

롯데는 추석 명절을 앞두고 1만1155개 중소 파트너사에 8957억원 규모의 납품대금을 조기 지급한다고 16일 밝혔다.


신동빈 롯데그룹 회장. 롯데지주 제공

신동빈 롯데그룹 회장. 롯데지주 제공

이는 기존 납품대금 지급일보다 평균 9일 앞당긴 것으로 롯데건설, 롯데백화점, 롯데마트·슈퍼, 롯데글로벌로지스, 롯데케미칼 , 롯데웰푸드 등 23개 계열사가 조기 지급에 동참한다. 롯데 측은 "최근 고물가·고환율의 영향과 명절 전 일시적 비용 증가로 인한 파트너사들의 자금 조달 부담을 덜어주기 위한 결정"이라고 설명했다.

앞서 롯데는 대·중소기업 간 동반성장을 실천하기 위해 2013년부터 매년 명절 연휴 전 파트너사에 납품대금을 조기 지급해왔다. 또 약 1조원 규모의 동반성장펀드를 조성해 파트너사들의 원활한 자금 흐름을 돕고, 대기업 최초로 전 그룹사에 상생결제시스템을 도입해 거래대금을 현금성으로 지급하고 있다.


롯데 관계자는 "이번 납품대금 조기 지급이 명절 전 파트너사의 자금 부담 완화에 도움이 되길 바란다"며 "앞으로도 파트너사와 동반 성장할 수 있도록 실질적인 지원 제도를 마련하겠다"고 말했다.




김흥순 기자 sport@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

