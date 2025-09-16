코스피가 11거래일 연속 상승세를 이어가고 있는 가운데 16일 서울 중구 하나은행 딜링룸 모니터에 코스피를 비롯해 원/환율 등이 표시돼 있다. 이날 코스피는 전장보다 0.41% 오른 3421.13 출발 상승폭을 이어가고 있다.
[포토] 코스피, 11거래일 연속 상승세
2025년 09월 16일(화)
