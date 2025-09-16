강호동·지드래곤·손흥민이 한 자리에 모인 이유?…하나은행, '하나뿐인 무릎팍박사' 공개

은행과 엔터테인먼트가 결합한 새로운 금융 콘텐츠 '뱅크테인먼트' 하나TV에서 단독 공개

금융권 최초 광고모델이 출연하는 토크쇼형 콘텐츠 등 금융권 브랜드의 새로운 변화 선도



하나은행은 오는 23일 국민 MC 강호동이 사회를 맡고 G-DRAGON(지드래곤), 손흥민이 게스트로 출연하는 유튜브 콘텐츠 '하나뿐인 무릎팍박사'를 하나은행 유튜브 공식 채널인 '하나TV'에서 단독 공개한다고 16일 밝혔다.

'하나뿐인 무릎팍박사'는 국민적 사랑을 받았던 예능 프로그램 '무릎팍도사'를 현대적으로 재해석해 선보이는 유튜브 콘텐츠로 은행(Bank)과 엔터테인먼트(Entertainment)를 결합한 새로운 개념의 뱅크테인먼트(banktainment)다.

이번 콘텐츠는 전통적인 광고 형식에서 벗어나 하나은행의 광고 모델들이 함께 출연하는 토크쇼 형태로 제작됐다. 국민 MC 강호동이 진행을 맡았으며, 월드스타 지드래곤, 손흥민이 출연해 각자의 분야에서 최고가 되기까지의 고민과 어려움을 털어놓고, 그들만의 다양한 에피소드를 소개한다.

특히, 지드래곤은 자신이 하나금융그룹의 모델이 된 배경에 대해 공개하고, 글로벌 아티스트 입장에서 바라보는 금융의 모습과 자산관리 비법 등 어디서도 알 수 없었던 자신만의 이야기를 선사한다. 또한 손흥민은 하나금융그룹과 함께 하게 된 특별한 인연과 지난 7년간 함께 하면서 느낀 점을 소개하고 자신의 MBTI 및 성격유형 등 그동안 공개하지 않았던 다양하고 진솔한 에피소드를 공개한다.

한편, 지난 12일 공개된 '하나뿐인 무릎팍박사' 티징 영상과 포스터는 온, 오프라인에서 화제를 모으며 각종 커뮤니티 및 SNS를 뜨겁게 달구고 있으며, 16일에는 지드래곤과 손흥민이 출연하는 예고편 및 포스터가 하나은행 유튜브 공식 채널인 '하나TV'를 통해 공개돼 국내외 많은 팬들의 관심이 집중 됐다.

또한, 이번 콘텐츠 제작에는 황선영 작가 등 무릎팍도사의 전성기를 만든 제작진이 함께 참여했으며, 감초 역할로 프로그램을 유쾌하게 만들었던 안지환 성우의 나레이션까지 더해져 더욱 완성도 높은 콘텐츠가 될 것으로 기대된다.

하나은행은 무릎이 닿기도 전에 고민을 해결해 주는 무릎팍박사처럼 손님을 향한 진심을 바탕으로 금융소비자의 입장에서 고민하고 다양한 금융 솔루션을 제시해 왔다.

은퇴 후 인생 2막에 대해 걱정하는 시니어 손님들의 고민을 해결하기 위한 하나금융그룹의 시니어 특화 통합 브랜드 '하나더넥스트(HANA THE NEXT)'와 한국에서 학업, 취업 등의 목적으로 생활하고 있는 외국인 손님들의 금융 관련 고민을 해결해 주기 위한 '하나더이지(HANA THE EASY)' 등이 대표적인 솔루션이다.

하나은행 브랜드전략부 관계자는 "금융권 최초로 시도하는 뱅크테인먼트라는 새로운 도전에 많은 손님들의 관심이 고조되고 있다"며 "게스트의 고민을 해결해주는 무릎팍박사처럼, 하나은행도 손님 한 분, 한 분의 고민을 경청하고 실질적인 솔루션을 제공할 수 있도록 다양한 금융서비스를 지속 제공하겠다"고 밝혔다.

한편, 하나은행은 서울 중구 명동 소재 그룹 사옥 주변에 국내외 방문객들이 다양한 이벤트를 즐기며 머물 수 있는 브랜드 체험 공간 하나 플레이 파크를 조성했으며, '성수 국제공항', '성수 달달팩토리'등 팝업스토어를 통해 문화 선도은행으로 자리매김하며 금융권 브랜드의 새로운 도전과 변화를 주도해 오고 있다.





