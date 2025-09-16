본문 바로가기
최호정 서울시의회 의장, 베이징시인대 대표단 공식 환영

김민진기자

입력2025.09.16 09:12

00분 33초 소요
마포실버케어센터.마곡산업단지 등 방문

최호정 서울시의회 의장(국민의힘, 서초4)은 15일 오후 의회 본관 의장접견실에서 베이징시인민대표대회(베이징시인대) 상무위원회 법제위원회 청샤오쥔 부주임과 대표단을 맞아 공식 환영했다.

베이징시인대 대표단과 면담 중인 최호정 의장(우측 앞쪽). 서울시의회 제공.

베이징시인대 대표단과 면담 중인 최호정 의장(우측 앞쪽). 서울시의회 제공.

최 의장은 환영사에서 ‘화이부동(和而不同)’이라는 사자성어를 인용하며 “조화를 이루되 같아지지 않음을 뜻하는 이 사자성어처럼 서로 다름을 존중하면서도 조화로운 협력의 길을 가자”고 말했다. 또 “상호 신뢰와 존중을 바탕으로 지방의회 간 교류를 더욱 활성화하고 긴밀한 소통으로 지속 가능한 협력 관계를 구축할 것”이라고 강조했다.


이번에 서울을 찾은 베이징시인대 대표단은 노인복지, 도시 균형발전, 수변 시설 활용 등 우수 정책 사례를 벤치마킹하기 위해 마포실버케어센터, 마곡산업단지, 서울시립과학관, 신당누리센터, 선유도 공원을 방문할 예정이다.

청샤오쥔 부주임은 “베이징은 2014년부터 도시 과밀과 대도시병 해소를 위해 '비수도 기능 이전' 정책을 본격적으로 추진해 오고 있다”며 “서울의 도시 균형 발전 분야 시찰을 통해 많은 영감을 받을 수 있기를 기대한다”고 밝혔다.


최 의장은 “이번 방문을 통해 서울과 베이징의 우호 협력 관계가 한층 더 강화돼 한중 지방의회의 모범적 협력 모델로 발전하길 기대한다”고 말했다. 이날 면담과 환영 행사에는 이승복 시의회 기획경제위원회 부위원장이 함께 자리했다.




김민진 기자 enter@asiae.co.kr
