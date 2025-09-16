본문 바로가기
[오늘의신상]CJ푸드빌, 낙지·바지락 활용한 제일제면소 칼국수 출시

임혜선기자

입력2025.09.16 08:51

'매운 낙지 비빔칼국수', '바지락 칼국수' 2종
제일제면소, 전문성 있는 면 요리 대표 메뉴로

CJ푸드빌은 면 전문 브랜드 제일제면소가 해산물 낙지와 바지락을 활용한 칼국수 2종을 출시했다고 16일 밝혔다.


'매운 낙지 비빔칼국수'는 낙지를 매운 특제 소스로 볶아내 미나리, 콩나물과 함께 즐기는 메뉴다. '바지락 칼국수'는 바지락을 넣어 시원하고 칼칼한 국물 맛을 살린 것이 특징이다.

제일제면소의 새로운 면요리. [사진=CJ푸드빌 제공]

일품요리 '모둠 해물 연포탕'도 마련했다. '연포탕'은 낙지, 새우, 바지락 등 다양한 해물을 담아 깊은 국물 맛을 살린 메뉴다. 해당 메뉴는 제일제면소 명동점, 올림픽 공원점, 여의도IFC점, 서울역사점, 무교주가 제일제면소 등 일부 매장에서 판매된다.

CJ푸드빌 관계자는 "제일제면소는 신선한 재료와 깊고 진한 육수, 쫄깃한 면을 바탕으로 전문성 있는 면 요리를 선보이고 있다"면서 "이번 신메뉴는 '샤부 칼국수'에 인기에 이어 해산물을 담아낸 특색 있는 칼국수"라고 말했다.





임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr
