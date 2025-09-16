본문 바로가기
[오늘의신상]독일 옥토버페스트 '생맥주' 한국 온다

한예주기자

입력2025.09.16 08:50

하이트진로, '파울라너 옥토버페스트 생맥주' 한정판
독일 맥주 축제 '옥토버페스트' 연 1회만 생산

세계 최대 맥주 축제인 독일 '옥토버페스트'의 맥주 '파울라너 옥토버페스트'를 국내에서도 맛볼 수 있다.


하이트진로 는 옥토버페스트만을 위해 연 1회 한정된 양만 생산하는 '파울라너 옥토버페스트'를 올해도 국내 독점 출시한다고 16일 밝혔다. 파울라너 옥토버페스트는 2022년 첫선 이후 소비자들의 호응으로 4년째 출시를 지속하고 있는 제품이다.

옥토버페스트는 독일 뮌헨에서 9월 중순부터 약 2주간 개최되는 세계 최대 맥주 축제로 뮌헨에 기반을 둔 단 6개 양조장의 맥주만 판매된다. 파울라너 옥토버페스트 맥주는 그중 하나로 축제에서 판매되는 맥주의 60% 이상을 차지하는 인기 제품이다. 도수는 6.0%로 부드럽고 깔끔한 뒷맛과 오래 지속되는 거품의 균형이 특징이다. 파울라너 옥토버페스트는 한정량만 생산으로 국내에서는 생맥주 제품만 일부 업장에서 소진 시까지 판매한다.

'파울라너 옥토버페스트' 이미지. 하이트진로

'파울라너 옥토버페스트' 이미지. 하이트진로

원본보기 아이콘

하이트진로는 오는 20일부터 CJ프레시웨이가 식음 서비스를 운영 중인 12곳의 골프장에서 파울라너 옥토버페스트 생맥주를 판매한다. 특히, 시흥 '솔트베이 GC', 가평 '프리스틴밸리 GC', 용인 '세현 CC' 3곳에서는 미니 팝업 스토어가 운영될 예정이며 옥토버페스트 생맥주 주문 고객을 대상으로 파울라너 골프공 및 독일식 안주 등이 제공되는 뽑기 이벤트 행사와 체험 이벤트를 마련할 예정이다.


10월2일부터 4일까지는 남해 독일마을에서 열리는 '제13회 독일마을 맥주축제'에도 파울라너가 메인 브랜드로 참여해 옥토버페스트 생맥주를 선보인다. 축제에서는 옥토버페스트 생맥주 외에도 독일 밀맥주인 파울라너 바이스비어와 정통 독일식 라거인 파울라너 뮌헨 라거도 함께 맛볼 수 있다. 행사 기간에는 맥주 빨리 마시기, 맥주잔 많이 들어 옮기기 등 옥토버페스트 현지 분위기를 느낄 수 있는 다양한 이벤트가 준비될 예정이다.


유태영 하이트진로 상무는 "파울라너 옥토버페스트 맥주는 약 400년 전통의 독일 대표 맥주 브랜드인 파울라너가 전통 방식으로 제조한 오리지널 옥토버페스트 맥주"라며 "독일 넘버원 맥주이자 국내 유일 오리지널 옥토버페스트 맥주가 선사하는 축제의 느낌을 국내 소비자들에게도 선보일 수 있게 돼 기쁘다"고 말했다.




한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr
