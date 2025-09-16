중진공, ‘재도전 마인드업’ 힐링캠프 참여자 모집

재도전 기업인 심리 치유·재도전 의지 고취

중소벤처기업진흥공단은 재도전 기업인을 대상으로 '재도전 마인드업(힐링캠프)'참여자를 모집한다고 16일 밝혔다.

힐링캠프는 2022년을 시작으로 4년째 운영되고 있으며, 재도전 기업인의 자신감 회복과 재기 의지 고취에 의미 있는 성과를 거두고 있다. 올해는 심리회복에 도움이 되는 실습형 프로그램을 강화하고, 참여자 간 네트워킹 기회를 더욱 확대했다.

주요 프로그램은 ▲재기기업 CEO의 마음 챙김 특강 ▲인생곡선 그리기 등 집단상담 ▲체험형 심신회복 프로그램 및 테라피 ▲사업 히스토리 공유 및 재도약 네트워킹 등으로 운영된다. 참여자에게는 수료증을 수여하고, 향후 중진공 성실경영 심층평가 신청 시 가점의 혜택이 주어진다.

힐링캠프는 10월 15일과 16일 양일간 경기도 이천 동원 리더스 아카데미에서 개최된다. 폐업 경험이 있는 기업인 30명을 선착순으로 모집하며, 참가자 부담금은 없다.

김일호 중진공 기업금융이사는 "실패경험은 기업인의 재도전 의지를 약화시킬 수 있다"며, "중진공은 이번 힐링캠프를 통해 재도전 기업인이 자신감을 회복하고 새로운 성장 기회를 만들어갈 수 있도록 든든한 동반자가 되겠다"고 말했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr



